Denizli Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi velileri, okulun ihtiyacı olan konferans ve kapalı spor salonunun yapılabilmesi için dile getirdikleri taleplerini yineledi.

Denizli’de 1943 yılında kurulan ve 20 Eylül 2010 tarihinde yeni binasına taşınan Orhan Abalıoğlu MTAL, Denizli’nin en büyük meslek okulu olarak dikkat çekiyor. Okulun 12 yıllık binasının en büyük ihtiyaçlarının başında ise bağımsız bir konferans ve kapalı spor salonunun bulunmaması geliyor. Daha önce 2021-2022 eğitim öğretim yılı başında Okul Aile Birliği tarafından gündeme getirilen bu acil ihtiyaç, bu kez de kendi dönemlerinde giderilemeyen eksikliğin telefi edilmesi için bir çatı altında toplanan Orhan Abalıoğlu Mezunları Platformu tarafından gündeme taşındı. Okulun genç mezunları, okulun acil ihtiyacının giderilmesi için okula ismi verilen hayırsever aile veya Bakanlıktan talepte bulundu. Yapılan talebi tekrardan dile getirmek için Okul Aile Birliği Başkanı Zuhal Tulgar, Okul Aile Birliği Üyesi Emine Karademirci, Orhan Abalıoğlu MTAL Mezunları Platformu Başkan Yardımcısı Suavi Can Türkmen basın açıklamasında bulundu.

“Denizli’mizin ve ülkemizin iyi yetişmiş sporcu ihtiyacına da katkı sunacaktır”

Düzenlenen basın toplantısında taleplerini yineleyen Okul Aile Birliği Başkanı Zuhal Tulgar, “Okulumuz yaklaşık bin 200 öğrencisi ile Denizli’mizin en büyük okullarından biridir. Yine okulumuz 14-18 yaş aralığındaki gelişme çağındaki gençlerimizin okuduğu bir okuldur. Bölümleri nedeniyle erkek öğrencilerimizin daha fazla tercih ettiği spora daha çok ilgili, zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları için yönlendirmeye muhtaç yaklaşık bin 200 öğrenciye sahiptir. Okulumuzu ekonomik durumu düşük, kırsal bölgeden gelen öğrenciler tercih etmektedir. Öğrencilerimiz ekonomik durumları nedeniyle spor salonlarına ayıracak paralarının olmaması, belediyenin ücretsiz spor alanlarına okulumuzun uzak oluşu, öğrencilerimizin okul sonrası uzak bölgelerden geldikleri için spora ayıracak zamanlarının olmaması nedeniyle okulumuzda kapalı spor salonu olmaması büyük bir mağduriyet yaşamaktadırlar. Sporun sağlıklı yaşama etkisi, öğrencilerimizin derslerindeki başarısına olumlu katkısı, sigara, alkol ve benzeri zararlı alışkanlıklardan çocuklarımızı uzak tutacağı düşünülürse okulumuza ait bir kapalı spor salonunun yapılmasının zaruri olduğu ortadadır. Yapılacak olan kapalı spor salonu sadece Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine değil hemen yakınımızda bulunan Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Oya-Ender Abalıoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerine de hizmet verebilecektir. Toplamda yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye hizmet edecek olan kapalı spor salonunun gençlerimizin spora ihtiyacını karşılamak ile kalmayacak, Denizli’mizin ve ülkemizin iyi yetişmiş sporcu ihtiyacına da katkı sunacaktır” dedi.

“Salon okulumuzda sanatla çalışmalara da yeni bir soluk getirecektir”

Bölgedeki ihtiyaçları da gidereceğine dikkat çeken Başkan Zuhal Tulgar, “Okulumuzun merkezi konumu nedeniyle Pamukkale ilçesine bağlı bölgelerden gelen gelecek öğrencilerimizin de spor müsabakalarına katılmaları ilçemizin kırsal bölgelerinden gelen gelecek öğrencilerimizin de spor müsabakalarına katılmaları ilçemizin kırsal bölgelerinden gelen öğrencilerinin de ihtiyaçlarına cevap verecektir. Bu kadar büyük bir ihtiyaca cevap verecek olan, okulumuzun, ilçemizin ve şehrimizin adına layık bir kapalı spor salonunun yapılması elzem ve kaçınılmazdır. Okulumuzda düzenlenecek olan konferans, söyleşi, yılsonu gösterileri, tiyatro, sinema gösterilerini özlemle ve umutla bekliyoruz. Salon okulumuzda sanatla çalışmalara da yeni bir soluk getirecektir. Kültür ve sanat için konferans salonu istiyoruz. Kültürel ve sosyal faaliyetlerin sunulduğu konferans salonunun da öğrencilerimiz ideallerini gerçekleştirebilecektir. Yapılacak olan “Konferans salonu” öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verebilecektir” ifadelerini kullandı.