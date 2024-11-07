Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu 3. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Arel Üniversitesinin de iş birliğiyle düzenlenen kongrede konuşan Hatipoğlu, mali disiplinden ödün verilmeyeceğinin altını çizdi.

Türk Telekom sponsorluğunda İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen kongrede konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu Cumhuriyetin 101. yılını kutlayarak istikrar ve reform programı hakkında bilgiler verdi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu, “İstikrar ve reform programından kısaca bahsetmek istiyorum. Dinamik ekonomisi ve stratejik konumu ile ülkemiz çok önemli bir potansiyele sahip. Ekonomimizin dayanıklılığını daha da arttırmak istikrarını güçlendirmek ve potansiyelimize ulaşmak için çok yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Programımızın nihai hedefi sürdürülebilir güçlü ve kapsayıcı büyüme ile vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artırmak. Bu hedefe ulaşmak için; fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ve yapısal dönüşümü sağlayacak politikaları uyguluyoruz. Politikalarımızın büyümesinin büyümemizin güçlü, sağlıklı ve kapsayıcı olmasını amaçlıyoruz” açıklaması yaptı.

“Enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmeye kararlıyız”

Kalıcı refah artışı için fiyat istikrarının tesis edilmesinin önemli olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Hatipoğlu enflasyonu tek haneye düşürmede kararlı olduklarını ifade etti.

Hatipoğlu, “Enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmeye kararlıyız. Biliyoruz ki enflasyonu düşürmeden fiyat istikrarı tesis edilmeden kalıcı refah artışını sağlayamayız. Güçlü büyüme ve istihdam boşluğu politikalarımız sayesinde içgüdü göstergelerinde önemli iyileştirmeler kaydedildi. Genelde dezenflasyon programları uygulandığı dönemlerde ekonomilerde bir miktar daralma ve işsizlikte de bir miktar dar artış görünür ama bir taraftan dezenflasyon programını uyguluyoruz ama işsizlikte bir kayıp olmamasıyla ilgili de özel bir çaba gösteriyoruz. Sonuçlar da bunu gösteriyor. Maliye politikasında disiplinli duruşumuzu sürdürüyoruz. Böylece bütçe açığı tahminlerimizin de altında gerçekleşiyor” şeklinde konuştu.

“Mali disiplinden ödün vermeyeceğiz”

Konuşmasının devamında fiyat istikrarını sağlamak için mali disiplinden ödün verilmeyeceğinin altını çizen Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Kalıcı fiyat istikrarını tesis etmek, yapısal dönüşüm ve doğal afetlere kaynak sağlamak, risk primimizi azaltmak ve önümüzdeki yıllara ilave yük oluşturmamak için mali disiplinden ödün vermeyeceğiz. Vergili adalet ve etkinlik gözetilirken kayıt dışı ekonomi ile mücadelemizde kararlılıkla devam edecek. Son yıllar ülkemizin risk primi puandan baz puanın altına gerilemiş finansal piyasalarda oynaklık önemli ölçüde azalmış ve dış borçlanma maliyetlerimize de önemli bir düşüş gözlemlenmiştir. Rezervlerimizde çok ciddi bir artış gerçekleştirdik. Merkez Bankası brüt rezervleri 157.4 milyar dolara ulaştı. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan ilk artırımı alan tek ülke olduk.”

“Yeşil ve dijital dönüşümü sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız”

Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu, “Rekabet gücümüzü artırmak için yüksek teknolojili tasarım odağında sanayide yapısal dönüşümü gerçekleştirmek de önemli hedeflerimiz arasında. Beşerî sermaye, AR-GE ve yenilik ekosistemini güçlendirecek politikaları hayata geçirecek yeşil ve dijital dönüşümü sağlamaya yönelik çalışmalarımızı da hızlandıracağız. İş ve yatırım ortamını daha da iyileştirmeye çaba gösteriyoruz. Türkiye ekonomisi bu bağlamda ortalama bir kurumdan gördüğümüz hedeflere doğru ilerliyor. Sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyümeyi sağlayarak sosyal refahı kalıcı olarak artıracak güçlük programımızı eş güdüm içinde uygulamaya devam etmek önemli hedeflerimiz arasında” dedi.

“Liderlik ve ekibin birlikte hareketinin en örneklerinden birisi Cumhuriyettir”

Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Cumhuriyetimizin 101. Yılını kutladık. Bu vesileyle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. Liderlik ve takım oyununun en önemli örneklerinden birisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetin kurucusu ve kurucu kadronun, liderliğin ve ekibin birlikte hareketinin örgütlerin başarısında önemli olduğunun en net ifadelerinden bir tanesi. Liderlik örgütlerin vizyonunu belirleme, stratejik hedefler koyma ve o hedeflere ulaşmak için rehberlik etme süreci bir taraftan liderleri çalışanlar motive eder, kaynakları yönetir. Örgütlerin başarısında liderler çok kritik rol oynar. Diğer yandan bir örgütteki tüm bireyler stratejik hedeflere ulaşmak için bir araya gelerek takım çalışması, bireysel yeteneklerin bir araya getirilmesi ve bir sinerji oluşturması açısından örgütlerin sürdürülebilir başarıları için olmazsa olmaz önemdedir. Takım çalışması olmadan liderlerin stratejilerini uygulayarak hedeflerine ulaşması mümkün olmaz. Bu bağlamda liderlik ve takım oyununun iç içe olduğuna ben inanıyorum.

Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış töreni ile başlayan 3. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi’ne, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu, İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Özgür Gözükara, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersin Göse, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kesik, İstanbul Arel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güngör, İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ali Akdemir, Örgütlerin Yönetimi ve Yöneticileri Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Osman Yılmazcan, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Eski Devlet Bakanı ve TUMBİKON Başkan vekili Prof. Dr. Yüksel Yalova, A Milli Takım Eski Menajeri ve Beşiktaş Belediyesi Kültür Sanat Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Can Çobanoğlu, çok sayıda akademisyen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“Örgütler için yönetim, liderlik midir, takım oyunu mudur?” teması kapsamında gerçekleşen kongre kapsamında; 18 oturum, 3 konferans ve 6 panel düzenlendi.