Denizli’de yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüt adına sosyal medyadan propaganda yapan biri tespit edildi. Kimlik tespiti sonrası harekete geçen ekipler, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. İfadesi sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Havalandırma boşluğunda çıkan yangında tüm apartman boşaltıldı

Havalandırma boşluğunda çıkan yangında tüm apartman boşaltıldı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.