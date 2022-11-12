Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

Ele geçirilen malzemeler üzerinde olay yeri inceleme timi tarafından gerekli çalışmalar yapılarak delil niteliğindeki malzemelere el konuldu.

Adıyaman merkeze bağlı kırsalda 2014-2016 yılları arasında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen kayalık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, ‘Leylak’ isimli dedektör köpeğin de katılımıyla toprağa gömülü yaşam malzemesi buldu.

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