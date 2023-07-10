Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 2 şahıstan 1’i düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına erzak ve lojistik malzeme sağladığı değerlendirilen A.Y. ve Ş.A, isimli şahıslara operasyon yapıldı. Operasyonda Kahramanmaraş’ta ikamet eden A.Y’nin adresine Adıyaman merkezde ikamet eden Ş.A’nın adresine operasyon gerçekleştirildi. Adresinde yakalanan A.Y., gözaltına alınarak Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Tem Şube Müdürlüğüne getirilirken adresinde bulunamayan Ş.A’nın yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.