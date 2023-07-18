Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kazakistan ziyareti çerçevesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kazakistan ziyareti kapsamında; Kazakistan Savunma Bakanı Korgeneral Ruslan Jaksılıkov, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Marat Husaınov ve Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Talgat Koybakov ile görüştü. Avsever, ziyaretlerin ardından Kazakistan Milli Savunma Üniversitesi ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Özel Görev Birliğini de ziyaret etti.