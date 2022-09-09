DÜZCE (İHA) – Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Düzce’ye geldi.

DÜZCE (İHA) – Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Düzce’ye geldi.

Düzce’ye gelen Orgeneral Arif Çetin, ilk olarak Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti. Burada Jandarma Alay Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgilendirmelerin yapılmasının ardından Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, şeref defterini imzalayarak Vali Atay’a plaket takdim etti. Orgeneral Çetin daha sonra jandarmanın sorumluluk alanlarında inceleme yapmak üzere saha ziyaretlerine başladı.