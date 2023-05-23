Tokat’ta tedavi gördüğü hastanede vefat eden kişinin organları 7 kişiye umut oldu.

Tokat’ta 10 gün önce beyin kanaması sebebiyle bir hasta yoğun bakıma alındı. 10 günlük yaşam mücadelesinin ardından yaşama tutunamayan hasta, 7 kişiye umut oldu. Tokat Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün hasta yakınlarıyla görüşmesinin ardından hasta yakınları vefat eden hastanın organlarının bağışlanmasına karar verdi. Kararın alınmasının ardından Erzurum’dan Tokat’a organ nakli için ekipler geldi. Sabah saat 05.00 sıralarında yapılan ameliyatın sonunda vefat eden hastadan 2 kornea, 2 böbrek ve karaciğer organları nakil için alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından nakil edilecek organlar Samsun, Sivas ve Erzurum’da bulunan toplamda 7 kişiye umut olmak üzere yola çıktı.

"Başka insanlara umut olmak lazım"

Organ naklinin insan hayatı için büyük önem oluşturduğunu belirten Tokat İl Sağlık Müdürü Dr. Attilla Bıyık, "10 gün önce 67 yaşında erkek bir hastamız beyin kanaması sebebiyle hastanemizde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Tüm çabalarımıza rağmen hastamızın beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından hasta yakınlarıyla iletişime geçildi, organ nakli konusunda görüşüldü. Organ nakli bağışı hakkında görüşüldükten sonra hastanın dokumu uyumu için gerekli tahliller yapıldı, Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçildi. Bakanlığımız vasıtasıyla Erzurum’dan organ nakli ekibi buraya geldi. Gece saat 4 gibi buraya geldi ekipler, bir saat sonra vefat eden hastamızı ameliyata aldılar. Hastamızdan 2 böbrek, 2 kornea ve karaciğeri alındı. Nakil için alınan böbreklerin birisi Sivas’a, diğeri Samsun’a yola çıktı. Karaciğer ve kornealar Erzurum’da 5 hastamıza yaşam umudu oldu. Şunu görüyoruz ki insan yaşamı çok kutsaldır. Dinimizde; bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüştür, bir insanı yaşatan da tüm insanlığı yaşatmıştır ayetiyle insan yaşamına verilen önemi görüyoruz. Bu konuda tüm insanlarımızın hassas olması lazımdır. Başka insanlara umut olmak lazım ve bu işin çok hayırlı olduğunu düşünüyorum" dedi.