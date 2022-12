Edirne’de geçtiğimiz günlerde organize suç örgütüne yönelik 13 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Edirne’de geçtiğimiz günlerde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından; "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçu" ve organize suç örgütlerine yönelik 13 adreste eş zamanlı operasyon yapılmış ve 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yapılan eş zamanlı operasyon çerçevesinde, 6 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet şarjör, 2 adet tüfek, 1 adet elektroşok cihazı, 330 adet fişek, 1 adet senet, 2 gram esrar ve uyuşturucu madde aparatı ele geçirilmişti.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda; O.K., K.K., U.K., Ö.Ç.Y., E.S., B.E., E.A., A.A., S.A. ve Ö.M. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen tahkikat çerçevesinde, gözaltına alınan 10 şüpheliden O.K., U.K., E.S., K.K. ve Ö.Ç.Y., çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.