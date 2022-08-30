Denizli’nin Buldan ilçesinde organik yetişen çekirdeksiz üzümler, atalardan bu yana gelen geleneksel yöntemle sergilerde kurutuluyor.

Denizli’nin Buldan ilçesinde organik yetişen çekirdeksiz üzümler, atalardan bu yana gelen geleneksel yöntemle sergilerde kurutuluyor.

Buldan ilçesinde Karadere bölgesinde doğal olarak yetiştirilen çekirdeksiz üzümler yine doğal yöntemle kurutularak tüketiciye ulaştırılıyor. Kesilen üzümleri potasyum ve konsantre yağ ile dağar denilen havuza bandıran üreticiler, işlemi yaptıktan sonra sergilere seriliyor. Yapılan kurutma işlemin ardından kasa kasa araçlara yüklenen üzümler, daha sonra tüketicinin sofrasına ulaştırılıyor. Üzüm üreticileri, bu yıl üretilen mahsullerin hem rekoltesinden hem de fiyatlarından memnun olduklarını da belirtti.

“Babamızdan, dedemizden öğrendiğimiz metotla üzüm kurutma işlerini yapıyoruz”

Karadere bölgesindeki üzüm bağında çekirdeksiz üzüm hasadını yapan eğitimci Cumhur Mustak, kesilen üzümlerin bir kısmını üzüm pekmezi yaptığını bir kısmını da geleneksel yönetmelerle kuruttuğunu ifade etti. Mustak, büyüklerinden öğrendiği metotla bu işi yaptıklarını belirterek, “Babamızdan, dedemizden öğrendiğimiz metotla üzüm kurutma işlerini yapıyoruz. Kestiğimiz üzümleri potasyum ve konsantre yağ ile dağar dediğimiz havuza bandırarak sergilerimize seriyoruz. Böylelikle hem daha çabuk kuruyor hem de tamamen doğal yöntem uygulamış oluyoruz. Atalarımızdan öğrendiğimiz şekilde tamamen organik olarak yetiştirdiğimiz ve kuruttuğumuz üzümleri tüketiciye kendimiz ulaştırıyoruz” dedi.