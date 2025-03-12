Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) tarafından desteklenen "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" ile "Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü" projeleri kapsamında Ezine Akköy köyündeki zeytin üreticilerine İl ve ilçe Tarım Müdürlüğü Teknik Personeli tarafından eğitim düzenledi.

Eğitimde, üreticilere zeytin hastalıkları ve zararlıları ile mücadele yöntemleri, zeytin budama teknikleri, bordo bulamacı uygulama yöntemi ve önemi gibi konularda detaylı bilgiler verildi.

Toplantıda ayrıca, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü destekleriyle devam eden "Zeytinin Adı Zeytinyağının Tadı Projesi" ve "Sürdürülebilir İyi Tarım Uygulamaları Projesi" kapsamında üreticilerine bordo bulamacı teslimatı yapıldı.