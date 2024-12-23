Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi bünyesinde öğrencilerin teorik ve pratik eğitimlerinin geliştirilmesi amacıyla organik tarım ürünleri yetiştiriliyor.

Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Başay’ın yönetiminde yaklaşık 3000 metrekarelik bir alana enginar fide dikimi gerçekleştirdi.

Sağlıklı beslenme için organik üretim

Yürütülen çalışmaya dair açıklamada bulunan Doç. Dr. Sevinç Başay; “Bölgemiz şartlarına uyumlu bir sebze olan enginarın, insan sağlığı için son derece önemli olduğunu biliyoruz. Fakat bitkilerin tam anlamıyla faydasından söz edebilmek için organik üretim yapmak gereklidir. Bu yüzden öğrencilerimizle birlikte bu kıymetli çalışmaya adım attık” açıklamasında bulundu.

Başay, uygulama dersleri kapsamında oluşturdukları organik ve konvansiyonel enginar parselleri ile öğrencilerin uygulama yapmalarını ve birçok projeye materyal teminini hedeflediklerini vurguladı.