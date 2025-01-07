Ordu Büyükşehir Belediyesi, park ve bahçeler ile mesire alanlarından toplanan organik atıkları öğüterek, yine bu alanlarda kullanılacak olan topraklar ile karıştırıyor. Bu sayede zirai gübreye ihtiyaç duyulmadan verimli topraklar elde ediliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi doğaya uyumlu çalışmalarını sürdürüyor. Geri dönüşüme özen gösteren Büyükşehir Belediyesi, park ve bahçeler ile mesire alanlarındaki organik atıklar toplayıp öğütüldükten sonra yine aynı alanda kullanmak üzere verimli topraklara dönüştürüyor. Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar, inşa edilen parklarda kullanılıyor, dikimi yapılan bitkilerin daha sağlıklı ve güçlü yetişmesini sağlıyor.

“Sürdürülebilir bir atık yönetimi sistemi kuracağız”

Yapılan çalışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, doğaya saygılı bir gelecek inşa etmek istediklerini söyledi. Tüm bu çalışmaların yanı sıra yakın zaman içerisinde ‘Kompost Gübre Üretim Tesisi’ kuracaklarını aktaran Başkan Güler, “Parklarımız, bahçelerimiz ve mesire alanlarımızdaki temizlik çalışmalarından elde ettiğimiz organik atıkları, modern öğütme makineleriyle küçük parçalara ayırıyor ve toprakla en verimli şekilde karıştırmak üzere hazırlıyoruz. Yapılan işlemlerin sonucunda zirai gübreye ihtiyacı olmayan yüksek kaliteli topraklar elde ediyoruz. Şehrimize kazandırdığımız parklarımızda ve yeşil alanlarımızda bu toprakları kullanarak, bitkilerin daha sağlıklı ve güçlü yetişmesini sağlıyoruz. Yakın zamanda faaliyete geçireceğimiz Kompost Gübre Üretim Tesisi ile sürdürülebilir bir atık yönetimi sistemi kuracağız. Doğaya katkı sağlamak ve geleceğimizi korumak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“Parklarımızda kullandığımız toprakların su tutma kapasitelerini arttırıyoruz”

Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Hayati Ağıl, yapılan uygulama ile ilgili teknik bilgiler verdi. Daire Başkanı Ağıl, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde her geçen gün kentsel yeşil alanlarımızın sayısını arttırmaktayız. Bu alanlarda ekiplerimiz tarafından yapılan budama başta olmak üzere organik atıkları atmıyor, organik madde miktarını arttıracak kompostlar oluşturuyoruz. Bu kompostları topraklarımızla karıştırarak su tutma kapasitelerini arttırıyoruz. Bu sayede hem zirai gübre kullanımını en aza indiriyoruz hem de su tasarrufu sağlamış oluyoruz. Parklarımızda kullandığımız toprakları bu şekilde zenginleştirerek kullanıyor, bitkilerimizin de daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde yetişmesini sağlıyoruz” diye konuştu.