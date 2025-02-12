İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir atık yönetimi ve tarımsal alanların canlandırılması için Kültürpark’ta kompost eğitimi verdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürülebilir atık yönetimini yerleştirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Buğday Derneği tarafından Kültürpark’taki üretici pazarında “Yerel Üreticilerimizle Döngüsel Tarıma Yön Veriyoruz” adlı etkinlik düzenledi. Kültürpark’taki üreticilere ve yurttaşlara alanda kolay yöntemlerle kompost üretimi uygulamalı olarak anlatıldı.

Etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Işıl Konya, “İzmir’de gıda atıklarını da organik atıkları da değerlendirerek kentsel atık yönetiminde etkin bir süreç başlatmayı hedefliyoruz. Buğday Derneği de bizi bu çalışmalarımızda destekleyecek. Bahçe, ev gibi yerlerde, belki mahallelerde gıda atıklarının değerlendirilebileceği basit uygulamaları göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

TOPRAĞIN CANLILIK AŞISI KOMPOST

Etkinlikte kompost eğitimini Buğday Derneği’nden Murat Akhuy verdi.

Uygulamalı eğitim öncesi kompost üretimi hakkında yurttaşları bilgilendiren Murat Akhuy, kompostun bir canlılık aşısı olduğunu, tarımsal faaliyet nedeniyle bozulan toprakları tekrar canlandırmak, bitkilere sağlık ve hastalık direncini yeniden kazandırmak için yapılan bir uygulama olduğunu ifade etti.

Akhuy, “Hangi kompost yöntemini yaparsak yapalım amacımız net. Canlılığı azalmış, organik madde seviyesi düşmüş, bozulmuş toprakları tekrar canlandırmak, sağlık kazandırmak ve kimyasal ilaçlara ihtiyaç kalmadan toprak ekosisteminin kendi kendine bitkiyi besleyebilmesini sağlamak. Kompost, bizi bu hedefe ulaştıracak en hızlı araçlardan birisi. Tonlarca kompostu bir anda üretmek mümkün. Burada göreceğiniz gibi telli bahçemizde kendi olanaklarımızla kompost yapmak mümkün. Ufak kaplarda bokashi kompost yapmak mümkün” şeklinde konuştu.

Teorik bilgiler verildikten sonra alanda uygulamalı eğitime geçildi. Murat Akhuy, evde ve bahçede uygulanabilecek kompost yöntemlerini detaylarıyla anlatarak bahçe ve tarlalarda kolaylıkla yapılabilen sıcak kompost ve evlerde üretime uygun bokashi kompost yöntemlerini gösterdi.