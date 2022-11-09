Adana’da organ nakil operasyonlarıyla hayata tutunan hastalar, Organ Bağışı Haftası’nda doktorlarını ve hemşirelerini ziyaret etti.

Adana’da organ nakil operasyonlarıyla hayata tutunan hastalar, Organ Bağışı Haftası’nda doktorlarını ve hemşirelerini ziyaret etti.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi, Organ Bağışı Haftası’nda anlamlı bir ziyarete sahne oldu. Hastanede yapılan böbrek nakil operasyonlarıyla hayata tutunan Döne Pala, Osman Bayram ve Fatma Zorlu, ameliyatlarını yapan doktorlar, hemşireler, teknisyenler ve idari personeli ziyaret edip, bir kez daha teşekkürlerini iletti. Eski hastalarını bu kez sağlıklı halleriyle ağırlayan merkez çalışanları duygusal anlar yaşadı.

Ablasının böbreği nakledildi

Osmaniye’de yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 33 yaşındaki Döne Pala, bir böbreğinin 2013’te iflas etmesi nedeniyle tek böbrekle yaşıyordu. 2021 yılında durumu kötüye giden Döne Pala periton diyalize girmeye başladı. Adana Şehir Hastanesi’ne gelen Pala’ya Organ Nakil Merkezi doktorları, nakil gerektiğini söyledi. Organ nakli listesine bilgileri girilmek üzereyken, ablası Emine Kılınç (39), “Ben kardeşime böbreğimi veririm” dedi. Yapılan test sonuçlarında doku uyumu olduğu anlaşılınca 2021’in Temmuz ayında nakil yapıldı.

Müzisyenin imdadına eşi yetişti

Adana’da düğünlerde ve organizasyonlarda asmalı davul çalan 44 yaşındaki müzisyen Osman Bayram, geçtiğimiz Şubat ayında rahatsızlanınca Adana Şehir Hastanesi’ne gitti. Evli ve 4 çocuk babası Bayram’ın tansiyon yüksekliğine bağlı böbrek yetmezliği yaşadığı anlaşıldı. Doktorların ‘Nakil ya da diyaliz gerekiyor’ dediği Bayram’ın 40 yaşındaki eşi Songül Bayram, hiç düşünmeden böbreğinin birini eşine vermek istediğini söyledi. Doku uyumu olduğu anlaşılan Songül Bayram’ın böbreği, Nisan ayında yapılan operasyonla eşi Osman Bayram’a nakledildi.

Bağışla iyileşti

Evli ve 4 çocuk annesi Adanalı ev hanımı Fatma Zorlu’nun böbrekleri doğuştan küçüktü ve 2017’de yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği yaşamaya başladı. 1 yıl diyalize giren Fatma Zorlu, nakil bekleme listesine girdi. 2,5 ay sonra 2018’in Ağustos ayında Adana’da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesinin bağış yapması üzerine, böbreklerinden birinin Fatma Zorlu’ya uygun olduğu anlaşıldı. Adana Şehir Hastanesi Organ Nakil Merkezi’nde yapılan nakille Fatma Zorlu sağlığına kavuştu.

Döne Pala, Osman Bayram ve Fazma Zorlu, Organ Bağışı Haftası nedeniyle Adana Şehir Hastanesi Organ Nakil Merkezi’ni ziyaret etti. Pala, Bayram ve Zorlu, Merkezin 2017’de kuruluşunda görev alan ve nakil ameliyatlarına devam eden Prof. Dr. Edip Akpınar ile hemşireler, teknisyenler ve idari personele, bir kez daha teşekkür etti. Merkez görevlileri, eski hastalarının anlamlı ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı. Hastaların durumlarının iyi olması, merkez görevlilerini sevindirdi.