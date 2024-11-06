Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Hizmetleri Yöneticiliği ve Suşehri Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü, 3-9 kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle öğrencilere konferans verildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Hizmetleri Yöneticiliği ve Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirici bir konferans düzenledi. Suşehri Sağlık Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, “Her Bağış, Yeni Bir Hayattır” temasıyla organ bağışının önemi vurgulandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi Uzman Hemşire Gonca Deveci, konferansta yaptığı konuşmada Türkiye’de organ bağışı sayısının yetersizliğine dikkat çekerek, özellikle kadavradan yapılan nakillerin düşük olduğunu belirtti. Organ bağışının yaygınlaşması ve toplumda farkındalığın artması gerektiğini ifade eden Deveci, bu amaca ulaşmak için sağlık personelinin organ ve doku nakli konusunda yeterli bilgiye sahip olmasının önemine vurgu yaptı.

Konferansta hemşirelik öğrencilerine organ bağışının topluma kazandırdığı değerler anlatılarak, bağış konusunda bilinçlenmenin hayat kurtarabileceği mesajı verildi.