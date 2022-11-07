Samsun’da Organ Bağış Haftası etkinlikleri kapsamında organ bağışına önemine dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi.

Samsun’da Organ Bağış Haftası etkinlikleri kapsamında organ bağışına önemine dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi.

3-9 Kasım Organ Bağış Haftası etkinlikleri kapsamında doktor ve sağlık çalışanlarından oluşan Halk Sağlığı Hizmetleri Trampet Takımı eşliğinde, “Hayata Bir Hediye Ver” temalı yürüyüş düzenlendi. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, İstiklal Caddesi Verem Savaş Dispanseri önünden başlayıp, Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam etti.

“OMÜ’de 701 hasta organ bekliyor”

Yürüyüş sonunda açıklamada bulunan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Türkiye’de organ naklindeki en büyük sıkıntı organ bağışının azlığıdır. Organ bağışı azlığı sebebiyle bekleme listelerinde umutla bekleyen kişi sayıları artmaktadır. Türkiye’de toplam 31 bin 326 kişi maalesef organ nakli beklemektedir. Sayılara bakacak olursak 23 bin 808 kişi böbrek, 2 bin 494 kişi karaciğer, 1351 kişi kalp, 273 kişi pankreas, 2 kişi ince barsak ve 3 bin 398 kişi de kornea nakli için beklemektedir. Yine bölgemizde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Organ Nakli Merkezimizde böbrek nakli bekleyen hasta sayısı 670, karaciğer nakli bekleyen hasta sayısı 31 olmak üzere toplam 701 hastamız beklemektedir” dedi.

Organ bağışının önemine de değinen Muhammet Ali Oruç, “Bölgedeki tek nakil merkezi olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Nakil Merkezimizde karaciğer, böbrek ve kornea nakilleri başarılı bir şekilde yapılmaktadır. 18 yaşını dolduran bir kişinin hayatta iken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra organ ve dokularının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesine organ bağışı denir. Organ bağışında bulunabilmek için, organ bağışı kartının iki tanık huzurunda doldurup imzalamak yeterlidir. Organ bağışı yapanların, bu durumdan ailelerini de haberdar etmeleri önemlidir. Organ kart bağışı tüm hastanelerimiz ve sağlık birimlerimizde düzenlenmektedir. Buradan bütün vatandaşlarımızı organ bağışına davet ediyorum. Siz de organ bağışçısı olarak, bir ya da birden fazla kişinin yaşama tutunmasına şans tanıyabilirsiniz” diye konuştu.