Aydınlı bisikletçiler, organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi.

Aydınlı bisikletçiler, organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi.

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Aydın Bisikletliler Derneği işbirliği ile bisiklet turu düzenlendi. Organ bağışının önemine dikkat çekerek farkındalık oluşturulması amaçlanan etkinlikte aynı zamanda sağlıklı yaşam ve hareketli hayatın önemi de vurgulandı. Sabah saatlerinde Atatürk Kent Meydanı’nda toplanan bisikletçiler, Efeler’de şehir turu yaptı. Gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde Aydın’ın organ bağışı ile ilgili rakamları da açıklanırken, il genelinde 2013 yılından bu yana toplam 21 bin 109 kişi organ bağışında bulundu. Organ bağışında Türkiye genelinde 7. sırada alan Aydın’da 2010 yılından bu yana 351 kişi beyin ölümü sebebiyle hayatını kaybederken bunların 123’ünün aile izni ile organları bağışlandı. Gerçekleştirilen basın açıklamasında açıklanan rakamlar ile organ bağışının önemi bir kez daha gözler önüne serilirken, nakil bekleyen hastalara umut olunması çağrısı yapıldı.

“Organ bağışı büyük bir umut ışığıdır”

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, organ bağışının önemine dikkat çekerek “Her yıl, tedavisi yalnızca organ bağışı ile mümkün olan binlerce kişi nakil beklerken hayatını kaybetmekte veya cihazlara bağlı halde hayata tutunmaya çalışmaktadır. Unutmamak gerekir ki biz veya bir yakınımız da aynı durumda olabiliriz. 2010 yılından bugüne kadar Aydın’da beyin ölümü gerçekleştiği tespit edilen yani hayata dönmesi mümkün olmayan hasta sayısı 351 iken bu ölümlerden organ bağışı için verilen aile izni sayısı ise 123’tür. Bu rakamlar bize beyin ölümü sayıları ile aile izni arasındaki farkın büyüklüğünü, yani aile izninin önemini göstermektedir. Diğer bir anlatımla, bir tarafta sağlam organların toprak olduğunu, bir tarafta ise nakil bekleyen hastaların nakil beklerken hayatlarını kaybettiğini ya da cihazlara bağlı halde hayata tutunmaya çalıştıklarını göstermektedir. İlimizde 2013 yılından bugüne kadar 21 bin 109 kişi organ bağışında bulunmuştur ve Türkiye sıralamasına bakıldığında 7. sırada yer almaktadır. Organ yetmezliği sorunu yaşayan hastalarımız için büyük bir umut ışığı olan organ bağışı haftasının en etkin ve verimli bir biçimde kutlanması hastalarımız için motive edici bir unsur olacaktır. Aynı zamanda organ bağışı konusunda vatandaşlarımızın farkındalığının artırılacak olması da organ bağış, ve organ nakli sayılarının artırılması yönünde olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bu bilinçle, her yıl ülkemizde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası’nda çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. İlimizde bu etkinlikler Organ Bağışı Haftası ile sınırlı kalmayıp yıl boyunca sürdürülmektedir. Bu çerçevede bugün, organ bağışının önemine dikkat çekmek üzere gerçekleştireceğimiz etkinliğe destek olmak üzere bisikletleri ile gelen Aydın Bisikletliler Derneği Başkanı Hümeyra Yıkılmaz’a ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz” dedi.

Aydın Bisikletliler Derneği Başkanı Hümeyra Yıkılmaz; “Organ bağışı konusunda ülkemizde maalesef sıralamalarda oldukça geride ve çok dikkat çekilmesi gereken bir konu. Biz de elimizden geldiğince bir farkındalık bisiklet turu ile destek olmaya çalışıyoruz” diyerek herkese hastalara umut olmaya davet etti.