Mersin Şehir Hastanesi yoğun bakım uzmanı ve organ nakil koordinatörü Gamze Koçak, "Bir insan, organlarını bağışlayarak 8 kişinin hayatını kurtarabilir. Ülkemizde yaklaşık 30 bin kişi organ bekliyor" dedi.

Koçak, 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan ’Organ Bağışı Farkındalık Haftası’ dolayısıyla organ bağışının önemi hakkında açıklamalarda bulundu. Organ naklinin iki şekilde gerçekleştirildiğini belirten Koçak, “Organ nakli, canlı vericiden ve tıbben yaşamı sona ermiş bireylerden yapılmaktadır. Canlı vericilerden sadece böbrek ve karaciğer nakli gerçekleştirilirken, ince bağırsak, pankreas, kornea ve akciğer gibi organların nakli yalnızca beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden yapılabilmektedir” diye konuştu.

"30 bin kişi organ bekliyor"

Bir organ bağışının birçok insanın hayatını değiştirebileceğini vurgulayan Dr. Koçak, “Bir insan, organlarını bağışlayarak 8 kişinin hayatını kurtarabilir. Ülkemizde yaklaşık 30 bin kişi organ bekliyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak, kalbinize bir kez daha sormak isterim, organ bağışı yapmak ister misiniz?” ifadelerini kullandı.

Organ bağışı yapmak isteyen kişilerin, Mersin Şehir Hastanesi Organ Nakil Birimine başvurabileceğini hatırlatan Koçak, “Her bağış yeni bir hayattır” diyerek farkındalık oluşturmanın önemini bir kez daha dile getirdi.