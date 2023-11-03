Organ Bağışı Haftası’nın ilk gününde, beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organları üç hastaya umut oldu. Organları bağışlanan kişinin karaciğer ve bir böbreği, iki hastaya nakletmek üzere İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezine getirildi. Diğer böbrek ise nakledilmek üzere başka bir merkeze yönlendirildi.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftasının ilk gününde, umutlandıran haber İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesinden geldi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hipertansiyona bağlı beyin kanaması geçiren ve beyin ölümü gerçekleşen 40 yaşındaki erkek hastanın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Organları bağışlanan kişinin karaciğeri ve bir böbreği, İEÜ Medical Point Hastanesi Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezine getirildi. Diğer böbreği ise nakledilmek üzere başka bir merkeze yönlendirildi. Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezi ekibi, bağışlanan organları ivedilikle merkeze getirerek nakil işlemine başladı.

“Organ donörü olduğunuzu ailenize bildirin”

Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezine liderlik eden İEÜ Medical Point Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Şükrü Emre, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftasına ilişkin “Organ nakli, son evre organ yetmezliği olan insanlarda tek hayat umududur. Şayet organ nakli yapılmazsa hayatını kaybedecekler ve birçok insan; anasız, babasız, çocuksuz, kardeşsiz ve eşsiz kalacaktır. Bu anlamda organ naklinin oluşturduğu fayda, çok büyüktür. Türkiye’de 25 binin üzerinde insan organ nakli beklemektedir. Türkiye’de canlı vericiden nakil daha sık yapılmakla beraber, kadavradan nakiller az sayıdadır. Bizim amacımız; kadavradan yapılan organ nakillerini artırmak ve canlı vericili nakilleri azaltmaktır. Bu anlamda sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Organlarınızı bağışlamanız çok çok önemlidir. Organ donörü olmayı kabul ettiğiniz zaman lütfen ailenize bu kararınızı bildirin. Organ nakli, Türkiye’de hem hukuksal hem de dini yönden kabul görmüş bir işlemdir. Bunun en güzel örneği de; ‘Organ bağışı candan cana yapılacak en büyük sadakadır’ sözüdür. Organlarınızı bağışlamanızı ve organ nakli bekleyen insanlara umut olmanızı diliyorum” dedi.

Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezi ekibi ise “Hayata iz bırak” yazılı t-shirtler ile organ bağışının önemine değindi. Organ Bağışı Haftasında bazı veriler de dikkat çekiyor. Buna göre, Türkiye’de 25 binin üzerinde hasta organ nakli bekliyor. Buna karşılık, yeterli sayıda bağışçı bulunmuyor. Ülkemiz, canlı vericili organ nakillerinde en üst sıralarda yer alıyor; ancak kadavradan organ nakli yeterli düzeyde değil. Türkiye’de organ nakillerinin yaklaşık yüzde 75’i canlı vericiden, yüzde 25’i ise kadavradan yapılıyor. Canlı vericisi olmayıp bekleme listesinde olan hastalarda, organa zamanında ulaşamadıkları için hayatını kaybetme riski fazla. Her yıl bekleme listesinde bulunan yaklaşık 2 bin hasta, nakil yapılamadığı için hayatını kaybediyor.