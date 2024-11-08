Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya ve beraberindeki heyet, ‘Organ Bağışı Haftası’ dolayısıyla hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederek hediye takdim etti.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya ve beraberindeki heyet, ‘Organ Bağışı Haftası’ dolayısıyla Çankırı’da organ nakli bekleyen hastaları ziyaret etti. Ziyarette hastalarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Dr. Sarıkaya, hastalara kişisel eşya çantası hediye etti.

18 yaşını doldurmuş herkesi organ bağışı yapmaya davet eden Dr. Sarıkaya, “Hastalarımızla sohbet ederek taleplerini dinledik İl Sağlık Müdürlüğü olarak Organ Bağışına dikkat çekmek için yaptırdığımız çantalarımızı hastalarımıza hediye ettik. Her bağış filizlenen bir can diyerek 18 yaşını doldurmuş tüm halkımızı müdürlüğümüz ve hastanelerimizdeki organ bağış stantlarına bağış yapmaya davet ediyorum” dedi.