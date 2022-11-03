Trafik kazasında kaybettiği oğlunun organlarını bağışlayan anne Yaşariye Korkut, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Organ Bağışı Haftası sebebi ile düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, “Evladımın organları 5 kişiye can verdi ve onlar da benim evladım. Onları evladım olarak kabul ettim. Bir anne olarak herkesin organ bağışında bulunmasını istiyorum” dedi.

Trafik kazasında kaybettiği oğlunun organlarını bağışlayan anne Yaşariye Korkut, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Organ Bağışı Haftası sebebi ile düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, “Evladımın organları 5 kişiye can verdi ve onlar da benim evladım. Onları evladım olarak kabul ettim. Bir anne olarak herkesin organ bağışında bulunmasını istiyorum” dedi.

Eskişehir’de 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla, farkındalığı arttırmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, sağlıkçılar bir araya gelerek kent merkezinde yürüyüş yaptı. Yürüyüş esnasında vatandaşlara broşür ve çeşitli bilgilendirmeler yapılarak, organ bağışı konusuna dikkat çekildi. Etkinliğe trafik kazasında kaybettiği oğlunun organlarını bağışlayarak 5 kişiye umut olan anne Yaşariye Korkut, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve sağlıkçılar katıldı.

“Benim oğlum yaşıyor, ölmedi”

Etkinlikte konuşan Yaşariye Korkut, oğlu Mustafa Korkut’u (38) yaklaşık 5 ay önce trafik kazasında kaybettiğini belirterek, organ bağışı yapılması konusunda özellikle annelere seslendi. Organ bağışı sayesinde birçok vatandaşa umut olunabileceğini söyleyen Korkut, “Oğlumu trafik kazasında kaybettim. Yaklaşık 5 ay oldu. Oğlumun organlarını bağışladım. Şükür, yavrumun organları 5 kişiye can verdi. Herkes organ bağışında bulunsun. Şu anda diğer ailelerle görüşmeye hazır değilim ama sonrasında görüşmek isterim. Evladımın organları 5 kişiye can verdi ve onlar da benim evladım. Onları evladım olarak kabul ettim. Benim oğlum yaşıyor, ölmedi. Onun için hayat devam ediyor. Bir anne olarak herkesin organ bağışında bulunmasını istiyorum. Canlar kurtulsun. Organ bekleyen bir sürü insanlar var. Onlar bizler de olabiliriz” dedi.

“Amacımız, organ bağışı konusunda herkesi bilinçlendirmek”

Düzenlenen etkinliğin amacı hakkında bilgilendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Bilge ise, “Organ Bağışı dolayısıyla yaptığımız bu etkinlikte amacımız, organ bağışı konusunda herkesi bilinçlendirmek. Organ bağışı, eksik olan bir organın yerine konmak amaçlı yapılıyor. Bu şekilde kişilerin hayatları kurtulabiliyor. Şu anda Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerimizde çeşitli donanımlara sahip etkin organ nakli merkezlerimiz bulunuyor. Ülkemiz için çok büyük bir şans. Bu nedenle herkese ‘organ sürekli bir ihtiyaçtır, kan bağışı gibi organlarımızı bağışlayalım’ diyoruz. Bu konuda diyanetimizin de gerekli fetvaları mevcut zaten. Biz bu konuda herkesin desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, farkındalık için hazırlanan balonların gökyüzüne bırakılması ve isteyen katılımcıların organ bağışında bulunmasıyla son buldu.