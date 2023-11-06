Türkiye’de belediye çatısı altında ilk Organ Bağışı Merkezi, Kepez Belediyesinin Sağlık Merkezinde hizmete açıldı. Merkezin ilk bağışçısı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü oldu.

Kepez Belediyesi, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) iş birliğinde Organ ve Doku Bağışı Haftası’nda örnek bir çalışmaya imza attı. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi çatısı altında kurulan ‘Organ Bağışı Merkezi’ törenle hizmete açıldı.

ONKOD Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Bilal, amaçlarının daha çok organ bağışı ile daha çok hayat kurtarabilmek olduğunu bildirdi. "Türkiye’de organ bekleyen yaklaşık 30 bin hasta var. Biz ülke olarak organ nakli konusunda çok ileri düzeydeyiz. Canlı nakillerde dünyada birinci sıradayız" diyerek, sürdürülebilir yaşam için herkesi organ bağışına çağırdı. İlk kez bir belediye hastanesinde organ nakli merkezi açıldığını belirten Bilal, “İnşallah Türkiye’deki tüm belediyelere örnek olur” dedi.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Reha Sermed Aygören de, “Amacımız Antalya gibi organ naklinde marka olmuş, dünyada tanınan ilimizin bağış oranlarını artırabilmek. Bu anlamda vatandaşların bilgilendirilmesi son derece önem arz ediyor. Kepez Belediyemiz her zaman bize destek oldu. Belediyemiz Sağlık Merkezi bünyesinde, Organ Bağışı Merkezi de açarak bu anlamda da bizlere katkıda bulunmuş oldu” diye konuştu.

"Organ bağışına farkındalık"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, 3-9 Kasım Doku ve Organ Bağışı Haftası’nda organ bağışı farkındalığına özel bir vurgu yapmak amacıyla Organ Bağışı Merkezini kurduklarını bildirdi. Kepez Belediyesinin bir ilke daha imza atarak, Türkiye’de ilk olan bir açılışı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Başkan Tütüncü, “Kepez, Türkiye’de zaten ilklerin belediyesi olmuştu. O ilklerine bir yeni ilki daha ekliyor. İlk defa bir belediye kendi sağlık merkezinin içerisinde organ bağışı merkezi açıyor. Kepez Belediyesi olarak birçok alanda çığırlar açtık. Kepez Belediyesi olarak birçok hizmetimiz diğer belediyeler tarafından örnek alınıyorsa, organ bağışı noktasında atmış olduğumuz adımda inşallah heyecanla büyüyecek ” dedi.

Başkan Tütüncü, organ bağışlamanın en büyük iyiliklerden biri olduğunu da sözlerine ekleyerek, herkesi iyilik yapmaya, organ bağışlamaya davet etti. Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Organ Bağışı Merkezi hizmete açıldı.

Merkezin ilk organ bağışçısı Tütüncü, herkesi iyilik yapmaya, organ bağışlamaya davet ederek, tüm organlarını bağışladı.

Organ Bağışı Merkezinde organ bağışı konusunda vatandaşlar bilgilendirilecek, organ bağışı yapmak isteyenlerinde başvuruları alınacak.