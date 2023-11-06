9 Kasım Organ Bağış Haftası’nda Tıp Fakültesi Hastanesi’nde açtığı stant ile toplumsal farkındalık oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Düzce Üniversitesi Organ ve Doku Bağış Koordinatörlüğü birçok faaliyete imza atıyor. Tıp Fakültesi Hastanesi’nde açılan stantta halkı doğru bilgilendirmek ve bilinçlendirmek adına organ bağışının önemiyle ilgili bilgilendirici broşürler dağıtılarak, sosyal bilincin daha da artırılması amaçlanıyor. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Doç. Dr. İlknur Suidiye Yorulmaz, “Her yıl 3-9 Kasım tarihleri arası Organ Bağış Haftası olarak kutlanmaktadır. Üniversitemiz Hastanesi Organ ve Doku Bağış Koordinatörlüğü, toplumu organ bağışı hakkında bilgilendirmek, organ bağışını arttırabilmek ve organ bağışı hakkında farkındalık oluşturabilmek amacıyla çalışmalarına devam etmekte. Bu anlamda farkındalık stantları ve çeşitli etkinlikler düzenleyen Organ ve Doku Bağış Koordinatörlüğü, bu yıl da Organ Bağış Haftası’nda üniversitemiz bünyesinde birçok faaliyete imza atıyor” şeklinde konuştu.

“Organ bağışının önündeki en büyük engel bilgisizlik”

Organ bağışının organları görev yapamayacak derecede hasarlanmış hastalar ve onların aileleri için bir umut olduğunu belirten Yorulmaz, halkın bu konuda bilgilendirilmesinin bir zorunluluk olduğunu ifade ederek, organ bağışının önündeki en büyük engelin bilgisizlik, eğitimsizlik ve empati yoksunluğu olduğunu sözlerine ekledi. Eğitim ve farkındalık oluşturma açısından üniversitelerin çok büyük bir rolü ve sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yorulmaz, bir umutla, bir o kadar da çaresizlikle organ nakli bekleyenler için tüm duyarlı vatandaşları organ bağışına davet etti.