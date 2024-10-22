Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas’ın Ören Mahallesinde başlatılan 58 bin metre uzunluğundaki kanalizasyon çalışmasının yüzde 74’ü ve İleri Biyolojik Atısku Arıtma Tesisi inşaatının da yüzde 32’lik kısmı tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Gökova Körfezi’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Milas’ın Ören Mahallesinde başlatılan altyapı çalışmaları devam ediyor. Ören’e toplamda 327 Milyon TL maliyetle yapımına başlanan kanalizasyon hattı ve İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile bölgenin doğasının korunması amaçlanıyor.

Kanalizasyon hattının büyük kısmı tamamlandı

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Ören mahallesinde 212 Milyon TL yatırımla başlatılan 58 bin metre uzunluğunda ki kanalizasyon hattının yaklaşık 40 bin metresi tamamlanırken 583 adet muayene bacası, kazı çalışmaları sırasında bozulan yollarda ise 75 bin metre asfalt kaplama çalışması tamamlandı.

Atıksu arıtma tesisi inşaatı devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ören’de kanalizasyon çalışmasının yanı sıra İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi çalışmalarına da devam ediyor. İdari bina ve havalandırma havuzlarının betonarme imalatları devam eden tesis inşaatının yüzde 32’lik kısmı tamamlandı. 115 Milyon TL’ye mal olacak tesis 4.000 m3/gün olarak hayata geçirilecek ve 20 bin nüfusa hizmet verebilecek. İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesinde, mekanik ön arıtma, azot ve fosfor giderimle ileri biyolojik arıtım, çamur susuzlaştırma, koku giderimi, SCADA sistemi ile otomasyon kontrolü gibi son teknoloji sistemleri yer alacak.