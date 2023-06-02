Kütahya ve Emet Eti Maden Gençlik Merkezleri ile Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Örencik İlk ve Ortaokulunda 150 öğrenciyle gençlik liderleri ve gönüllü gençlik çalışanları eğitsel ve sportif faaliyetler gerçekleştirdi.

Örencik köyündeki etkinliğe Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkan yardımcısı Süleyman Sami Demirsöz, İlçe Milli Eğitim müdürü Bilal Şen, İlçe Gençlik Spor Müdürü Umut Işık’ta katıldı.

Etkinlikte öğrenciler çeşitli yarışmalar ve sportif faaliyetlerle eğlenceli bir gün yaşadılar. Bu arada protokol üyeleri yer yer çocukların oyunlarına eşlik ettiler.