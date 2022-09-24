Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bulunan Adramytteion Antik Kenti kazılarında ve 1950’li yıllarda Ören Mahallesinin imarı esnasında temel kazılarında ortaya çıkan tarihi kalıntılar, oluşturulacak "Ören Meydanı Arkeoloji Temalı Park" ve "Bilgi-Sergi Evi"nde sergilenecek.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bulunan Adramytteion Antik Kenti kazılarında ve 1950’li yıllarda Ören Mahallesinin imarı esnasında temel kazılarında ortaya çıkan tarihi kalıntılar, oluşturulacak "Ören Meydanı Arkeoloji Temalı Park" ve "Bilgi-Sergi Evi"nde sergilenecek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Özgen’in bilimsel danışmanlığındaki kazı ekibinin iki yılda hazırladığı "Ören Meydanı Arkeoloji Temalı Park" ve "Bilgi-Sergi Evi" projeleri ile 6 bin yıllık serüveninin aktarılacağını belirtildi.

Proje hakkında gazetecilere bilgi veren Özgen, Bu bölgede hazırlayıp ilgili koruma bölge kuruluna sunularak onayı alınan proje dahilinde çevre tanzim projesinin eylül ayı içerisinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını ifade etti. Roma döneminde farklı yapıların kalıntıları Ören meydanında gelişi güzel derlenmiş halde olduğunu ifade eden Özgen “Aslında iki ayaklı bir proje. Öncelikle arkamda gördüğünüz, içinde bulunduğumuz saha içerisinde ki mimari parçalar özelinde konuşmak isterim. Burada gördüğünüz bu tanımlı bahçe içerisinde gelişi güzel konumlanan çoğunluğu Roma dönemine ait mimari elemanlar, farklı yapılarda, farklı dönemlerde kullandığımız kullanılmış mimari elemanlar ve bunların serüveni esasında Ören 1950’lerde imara açıldığı süreçle bir açığa çıkarılma durumları söz konusu. Farklı temel kazılarından, Ören çevresinden, farklı temel kazılarından ele geçen mimari parçalar durumunda.”dedi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Özgen “Şimdi biz bunları buradaki Adremition Antik Kenti’nin kent dokusu hakkında burada bulunan yapılar hakkında ve bu yapıların dönemleri hakkında veriler içerdiği için halka dönük bir sunum içerisinde iki ana aks çevresinde uygun kaideler üzerinde sabitleyerek ve bu kısa tanımlarını da yine aynı şekilde bu içeriğe dahil ederek sergilemek arzusundayız.”dedi.

Bir kamusal hafıza mekanı yapacaklarına değinen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özgen “Aynı şekilde burada bu parçalar arasında ve çevrede ayrı izinle sürdürdüğümüz yüzey araştırmalarında tespit ettiğimiz ele geçen kitabeler var. Bunlarda Adremition tarihçesi için önemli veriler sunuyorlar. Bergama ile Adremition arasındaki anlaşmalara dair bilgiler veriyorlar. Dolayısıyla bu iki ana aksın hemen yanı başında. Şuradaki mahalde bir kamusal hafıza mekanı ismini verdiğimiz bir kitabe bahçesi de bir silindir kaide üzerinde projeye dahil ettik.”

Projenin ikinci ayağı hakkında bilgi veren Özgen “Projenin ikinci ayağı ise hemen bu terminal nokta yani Ören’de yaz nüfusunun geçişi durumundaki bu anlamda hani farkındalık için de önemli bir nokta. Alanla ilişkili bir bilgi sergi evi projesi. Oda hemen arkamızdaki Burhaniye Belediyesi mülkiyetindeki bir misafir evinin arka sahasında temel üstü bir uygulamayla birlikte bir bütünleşik bir projesi. Bu bilgi sergi evi müze değil. Çünkü müze ayrı bir konsepttir. İçerisinde orijinal malzeme sergilenmeyecek. Fakat bizim on yıldır burada sürdürdüğümüz kazı çalışmalarında farklı dönemlerden farklı kültürlere ait ele geçen eserlerin yeniden üretimi söz konusu ve bu yeniden ürettiğimiz bu eserlerin orijinallerin fotoğrafların yanı başında halka sunumlarla bir sergilemesi gerçekleşecek. Aynı zamanda Adremition işte bu altı bin yıllık bir süreci var. Tarih öncesinden itibaren yerleşim görmüş kalkolitik dönem, Tunç dönemi üzerine Yunan, Roma ve yoğun bir Bizans iskanı söz konusu. Bu kentin bu serüvenini farklı kültürlerin ışığında, artı ismini verdi Körfez sahasının arkamızda gördüğünüz. Körfez sahasının. Özellikle Madra ve kıyı şeridi arasındaki etki alanında yine tarih öncesinden yakın döneme kadar farklı temalarda ifade edebileceğimiz o kültürel sürecini de bu yapı kompleksi içerisinde sergisi ve bilgilendirmesi yer alacak.”dedi.