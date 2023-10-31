Muğla Büyükşehir Belediyesi İl genelinde kanalizasyon ve alt yapı yatırımlarına devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Milas’ın Ören Mahallesinde 58 bin metrelik kanalizasyon hattının 18 bin 735 metresi tamamlandı.

152 milyon TL’lik yatırım

Gökova Körfezi’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Milas’ın Ören Mahallesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 152 Milyon 103 bin TL’lik kanalizasyon çalışması devam ediyor. 58 bin metrelik kanalizasyon hattının 18 bin 735 metresi tamamlandı. 58 bin metre kanalizasyon hattı çalışmaları çerçevesinde, 7 bin 852 metre terfi hattı, 13 bin 380 metre parsel hattı, 48 bin 315 metre şebeke ve kolektör hattı ile 4 adet terfi merkezi yapılacak.

76 milyon yatırımla ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi yapılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ören Mahallesi’ne kanalizasyon hattının yanı sıra 76 Milyon 338 Bin TL yatırımla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapılacak. Ören’in 2039 nüfusuna göre 4 bin m3/gün olarak planlanan arıtma tesisinin kapasitesi 20 bin nüfusa göre planlandı. İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesinde, mekanik ön arıtma, azot ve fosfor giderimle ileri biyolojik arıtım, çamur susuzlaştırma, koku giderimi, SCADA sistemi ile otomasyon kontrolü yer alacak.