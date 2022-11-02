Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan yatırımları yerinde görüp incelemek üzere Orduzu Mahallesine yaptığı ziyarette, "Orduzu bölgemize 20 milyar liradan fazla hizmet ve yatırım yapıldı" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan yatırımları yerinde görüp incelemek üzere Orduzu Mahallesine yaptığı ziyarette, "Orduzu bölgemize 20 milyar liradan fazla hizmet ve yatırım yapıldı" dedi.

Başkan Gürkan, Orduzu mahallesine yaptığı ziyarette, bölgeye yapılan yatırımları inceledi. Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Gürkan, "Malatya’da en fazla yatırım yaptığımız mahallelerden biri de Orduzu Mahallesidir. Orduzu bölgesine 20 milyar liradan fazla yatırım gerçekleştirildi. Orduzu bölgesine Yimpaş, Özel Hareket Merkezi, Polis Evi, Expo 2028 burada, Uydu Kent alt Merkez Gelincik Tepesi, Güldal Akşit Bulvarı’nı yapıyoruz, Ekmek ve Yemek fabrikası, Fuarcılık Merkezi, Kapalı Spor Salonu, Gençlik Karşılama Merkezi, Jimnastik Salonu, Semt Sahası, Teknolojik Fen Lisesi yatırımları yapıldı. Bugün Türkiye’de en fazla asfalt yapan belediye Malatya Büyükşehir Belediyesi’dir” dedi. Kuzey ve Güney Kuşak Yollarındaki çalışmaların da devam ettiğini belirten Gürkan, “Önümüzdeki Mayıs ayı itibariyle Kuzey Kuşak yolumuz da bitiyor, Kuzey Çevre Yolumuz da Ali Baba Mezarlığı’na kadar gelecek. Güney Kuşak yolunda da bazı çalışmalar devam ediyor. Yani şehrimiz hakikaten düzgün ve emin adımlarla istikamete koşarak gidiyor” şeklinde konuştu.

Mahalle muhtarları ve sakinlerinden sonra yapılan çalışmalar hakkında kısa bir bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay da, “Bu yolumuz 20 yıl önce açılmış, kireç ocağı ve Orduzu bölgesine hitap ediyor. Önce alt yapı çalışmalarını yaptık, doğalgaz eksikleri vardı, kanalizasyon ve içme suyu eksikleri vardı. Bu eksiklerin hepsi tamamlandı. Yolumuzun da asfalt çalışmalarını bitirdik. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi

Hizmet teşekkürü

Orduzu Mahallesi Muhtarı Abuzer Ekin ise yatırımlar için teşekkür ederek, “İki yıldan beri Orduzu Mahallemize çok büyük yatırımlar yapılıyor. 50 kilometre içme suyu problemimiz çözüme ulaştı. Alt yapı, üst yapı, doğalgaz problemlerimiz çözüme ulaştı. Şu anda da çalışmaları devam eden hizmetler var" ifadelerini kullandı. Karaköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Öztürk, “Yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Yapılan hizmetlerin devamını diliyor, saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

Karatepe Mahallesi Muhatarı Ramazan Karataş, “Bu yolu sadece bu mahalle değil, 20 köy kullanıyor. Milletimizin bundan sonra rahat yolculuk yapacağına inanıyorum. Emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Yıldıztepe Mahallesi Muhtarı Bayram Alışık da, “Ben Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yaptığı hizmetlerle her zaman anılacağını düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi ve deprem gibi sıkıntıların olmasına rağmen büyük girişimlerde bulundunuz. Ben bu hizmetlerin devamını diler, emeğinizden dolayı teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı. Orduzu’nun Eski Belde Belediye Başkanı Cumali Ekin ise “2 yıldan fazladır Selahattin Başkanımızın Orduzu’ya yaptığı hizmetleri herkes görüyor. Selahattin Başkanım göreve geldiğinden bu yana Orduzu değişti. Çevresi, alt yapısı, üst yapısı ve yolları değişti. Orduzu halkı ve şahsım adına kendisine çok çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. Yapılan hizmet ve yatırımların mahallelerine büyük değer kattığını belirten mahalle sakinlerinden Aziz Öztürk, “30 yıldan beri bu yolumuza yama üstüne yama yapıldı. Siz Belediye Başkanı oldunuz ve bize yolunuzu yapacağım deyip bu sevinci bizlere yaşattınız" diye konuştu.