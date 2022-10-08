Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Genel Sekreter Cemal Noğay, şirket genel müdürleri, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve muhtarlar ile birlikte Orduzu Spor Kompleksinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Genel Sekreter Cemal Noğay, şirket genel müdürleri, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve muhtarlar ile birlikte Orduzu Spor Kompleksinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

“Hizmetlerimizi gezmekle bitirme şansımız yok”

Orduzu Spor Kompleksini gezdiklerini söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Kompleksimizde gençlik karşılama merkezimiz bitmek üzere. Jimnastik salonu ve 5 bin kişilik spor salonumuzda çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede çevre düzenlemesiyle birlikte EXPO 2028’e hazırlanan bir Malatya’yı görüyoruz, alanı görüyoruz. Bu çalışmaların özellikle küresel ekonomik kriz döneminde yapıldığını görünce bu konuda hakikaten Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, bakanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Hizmetlerimizi gezmekle bitirme şansımız yok. Çalışmakla her şey oluyor. Durmak yok yola devam diyeceğiz. Malatya’mızı mazisine layık istikbale hazırlamak için bütün personelimizle, muhtarlarımızla, paydaşlarımızla birlikte el ele vereceğiz Malatya tek yürek mazisine layık istikbale hazırlanıyor diyeceğiz ve gereğini yapacağız” diye konuştu.