Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Orduzu Gençlik ve Spor Kompleksi, amatör, ulusal ve uluslararası müsabakaların faaliyet gösterebileceği standartlarda projelendirildi. Malatya’nın gelecek 50 yılda ihtiyaç duyulacak sportif faaliyetlerini karşılayacak spor kompleksinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yaklaşık 25 bin metrekare kapalı alana sahip olan Orduzu Gençlik ve Spor Kompleksi’nde antrenman salonları, antrenör ve sporcu giyinme odaları, dinlenme salonları, basketbol, futbol, sahaları, sporcu yemekhaneleri, konaklama merkezi ve otopark alanı yer alıyor. Orduzu Gençlik ve Spor Kompleksi’nin son durumu hakkında bilgiler aktaran, Fen İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Aknişan, “Orduzu Gençlik ve Spor Kompleksi, Büyükşehir Belediyemizin önemli yatırımlarından bir tanesidir. Orduzu Gençlik ve Spor Kompleksi’mizin inşaatında yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Tesisimizin yapıldığı alan Orduzu Bölgesinde yer alıyor ve burası gün geçtikçe belediyemiz tarafından yapılan yatırımlar neticesinde cazibe merkezi haline geliyor. Orduzu Bölgesi özellikle 2019 yılından itibaren Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın yapmış olduğu yatırımlardan dolayı ivme kazandı. Göreve geldiğimizde ilk olarak Fuar Merkezimizi, Güldal Akşit Bulvarımızı tamamladık. Orduzu Gençlik ve Spor Kompleksi’nde ise çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda kompleksimizin inşaatlarında sona doğru geldik. Kapalı spor salonumuz, jimnastik salonumuz ve konaklama merkezimizin inşaatı bitmek üzere, inşaatın hemen akabinde çevre düzenlemesine başlıyoruz. Çevre düzenlemelerinin ardından da vatandaşımızın istifade edeceği bu güzel tesisi memleketimize kazandırmış olacağız. Tabii bu lokasyon 2028 yılında yapılacak EXPO’nun düzenleneceği bir alan olduğu için yaptığımız yatırımlarla burası EXPO içinde hazır olacaktır. Yaklaşık 25 bin metrekare kapalı alan inşaatımız var. Kapalı alan içerisinde bulunan kapalı spor salonumuzun 5 bin kişi kapasitesi var. Tesisimizde amatör müsabakalar da yapılabileceği gibi ulusal ve uluslararası müsabakalarında düzenlenebileceğini söyleyebiliriz. Çalışmalarımız bu yönde devam etmektedir. Basketbol, voleybol, diğer amatör branşlar ve kültür etkinliklerinin düzenlenebileceği, bir salon inşa ediyoruz. Diğer tarafta ise uluslararası müsabakaların düzenlenebileceği bir jimnastik salonumuz var. Bir de yurt içi ve yurt dışından müsabakalara katılacak sporcularımızın konaklayabileceği bir konaklama merkezi de yaparak, burada önemli bir spor kompleksi inşaatı gerçekleştiriyoruz. Kompleksimizi inşallah kısa sürede tamamlayacağız. Takvimlerimizi buna göre ayarladık. Çevre düzenlemelerinin bitimimin akabinde de tesisimizi hizmete açacağız. Tesisimizin Malatya’mıza ve bölgemize kazandırılması noktasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve Fen İşleri Dairesi’nde teknik ekip olarak çalışan mesai arkadaşlarıma ve müellif firmaya teşekkür ediyorum. Orduzu Gençlik ve Spor Kompleksi’mizin Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.