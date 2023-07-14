Bartın’da 15 Temmuz anma programı Orduyeri Camii’nde düzenlendi

Orduyeri Camii yaz Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler, camide düzenlenen programda 15 Temmuz şehitleri için ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim, ilahiler, şiirler okunarak dualar edildi. Programa katılan İl Müftüsü Ömer Keskin yaptığı konuşmada " Bir daha 15 Temmuz yaşanmaması için dinimizi doğru şekilde öğrenmemiz gerekir. Vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkmamız gerekir. İyi bir Müslüman olmamız gerekir. 15 Temmuzda Ülkemizi Suriye, Irak ve diğer sömürülen ülkeler gibi olmasını istediler. Milletimizin iman gücü ve kuvveti ve Rabbimizin yardımı ile hainlere geçit verilmedi. Bunun için dinimizi doğru şekilde öğrenmeyi eğitim ve öğretimimize önem verilmesi gerekir” şeklinde sözlerini tamamladı.

Müftü Keskin’in düzenli olarak yaz Kur’an kursuna katılan öğrencilere hediye takdimi ve yapılan dua ile program sona erdi.