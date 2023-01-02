Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2023 yılının ilk nikahı, Japon gelin Manami Noma ile Fatsalı Oğuzhan Şen arasında kıyıldı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2023 yılının ilk nikahı, Japon gelin Manami Noma ile Fatsalı Oğuzhan Şen arasında kıyıldı.

Bir süredir Japonya’da çalışan 26 yaşındaki Oğuzhan Şen ile 24 yaşındaki Japon Manami Noma tanıştı. Çiftin arasındaki duygusal bağ büyüyerek, Japonya’da evliliğe uzandı. Çift, Japonya’daki düğünün ardından bir de Türkiye’de, Türk geleneklerine göre düğün yapmak kararı aldı. Çiftin düğün merasimi, Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı’nda dün akşam yapılırken, düğünde Oğuzhan Şen ile Manami Noma Türk geleneklerine göre dünya evine girdi.

2023’ün ilk nikahı Japon gelin

Çiftin nikahını ise Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar kıyarak, bu mutlu günlerine ortak oldu. Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fatsa’da 2023’ün ilk gelini Japonyalı Manami Noma oldu. Yılın ilk nikahını Manami Noma ve Oğuzhan Şen çiftimizin nikah akdi ile gerçekleştirdik. Çalışkanlıklarına, misafirperliklerine Japonya seyahatimizde bizzat şahit olduğumuz Japonya’daki gelinlerimize ve Fatsalı kardeşlerimize selam olsun. Yeni yıl ile birlikte dünya evine giren çiftimize mutluluklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Dünya evine giren çift ise mutluluklarını ifade etti.