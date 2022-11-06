Ordu’nun Altınordu ilçesi iki yeni şehir parkına kavuşuyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesi iki yeni şehir parkına kavuşuyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, nüfus bakımından Ordu’nun en büyük mahallesi konumundaki Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi’nde inşa edilen ‘Erguvan Park’ ve yine aynı mahallede bulunan ‘Ihlamur Vadisi’ proje alanlarında incelemelerde bulundu. Başkan Güler, parkların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılacağını belirtirken Ordu’yu ise Türkiye’nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi yapmak istediklerini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi’nde vatandaşların güzel vakit geçireceği 40 dönüm alan üzerine geniş kapsamlı modern bir park inşasına devam ederken, eş zamanlı olarak 15 dönüm alan üzerinde hayata geçirilecek Ihlamur Vadisi projesinde de çalışmalarını sürdürüyor. Kısa süre içerisinde tamamlanması amaçlanan çalışmalarla Altınordu ilçesi yeni sosyal yaşam alanları, aileler ve çocuklar da keyifle zaman geçirebileceği alanlar kazanacak.

"Erguvan Park görsel şölen sunacak”

Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi’nde toplu konut alanlarının bulunduğu bölgede 40 dönüm alan üzerinde inşa edilen ve adını alan içerisine dikilecek olan erguvan bitkisinden alan ‘Arguvan Park’ta çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İçerisinde yeşil alanlar, spor ve yürüyüş alanları, çocuk oyun grupları, kafeterya, aydınlatma elemanları, WC, peyzaj düzenlemeleri ve piknik için oturma alanları yer alan parkın çok kısa süre sonra tamamlanması için ekipler hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Ihlamur Park gün sayıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri öte yandan Ordu Devlet Hastanesi ile Doğakent arasında kalan ve yıllardır atıl halde bulunan alanda ‘Ihlamur Vadisi’ adıyla başlattığı yeni bir park ve sosyal alan inşasında çalışmaların yüzde 90’ı tamamlandı. 15 dönüm alan üzerinde uygulanmaya başlanan projede yeşil alan, bisiklet ve koşu yolu, begonit kaplama sert zemin, çocuk oyun alanı ve fitnes alanı, havuz sistemi, otopark, dış mekân aydınlatma elemanları, bank, kamelya, pergole, çöp kovası yer alırken alanda peyzaj çalışması da yapıldı. Çalışmalarda sona gelinen alanda son işlem olarak süs havuzu yapımının tamamlanması ile vatandaşların kullanımına açılması hedefleniyor. Çalışmalarda sona yaklaşılan devam ettiği park ve yeşil alanlarda incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yetkililerden bilgi aldı.

Altınordu ilçesinin çok önemli bir sosyal yaşam alanlarına kavuşacağını dile getiren Başkan Güler, “Altınordu ilçemiz yağmur ve pandemi şartlarına rağmen çok hızlı bir çalışma gerçekleştirerek iki önemli park kazandırıyoruz. Ihlamur ağaçlarından oluşan Ihlamur Vadisi, hem çocukların hem de yetişkinlerin güzel zaman geçireceği bir park olacak. Bir diğeri ise Erguvan Park. 40 dönüm alan üzerine çok büyük bir park inşa ediyoruz. Burada da çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Bölgeye çok güzel bir hediye oldu. Açık hava hem sağlık açısından hem insanların psikolojisi açısından halkımızın mutlu olması için günün her saatinde kullanabilecekleri alanlar ortaya çıkacak. Bunlar modern şehirciliğin gerekleri. Ordu’muzu yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden biri yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“Halkımızın mutlu olması için çalışıyoruz”

Park ve yeşil alan çalışmalarını müteahhitsiz kendi imkanları ile yaptıklarını altını çizen ve halkın 24 saat 365 gün mutlu olması için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Başkan Güler, “Bu işlerin bir diğer tarafı ise müteahhitsiz kendimiz yapıyoruz. Bu durum bizim yeni bir kabiliyetimizi ortaya koydu. Bu şekilde biz, Türkiye’nin herhangi bir şehrine de bu parkları yapabilecek durumdayız. Dolayısıyla Ordu hem iş gücü açısından hem istihdam açısından hem de bu estetik fonksiyonel parkları yapmış oluyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalar halkımızın 24 saat 365 gün mutlu olması için” diye konuştu.