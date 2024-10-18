Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Başarılı Örnekler Sergisi’ kapsamında Ordu’nun Korgan ilçesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 186 okul arasında dereceye girerek 5 alandaki sanatsal sergileriyle birinci oldu.

İmam hatip okulları arasında yürütülen sergi kapsamında Korgan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ’Sanat ve Kültür Evi’ projesiyle, ülke genelinde projeye katılan 186 okul arasında dereceye girerek ödül almaya hak kazandı.

“Projemiz Türkiye’deki 186 başarılı proje arasında birinci seçildi”

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün ’Eğitimde Başarılı Örnekler’ projesine ’Kültür ve Sanat Evi’ projesi olarak 186 başarılı proje arasından birinci olduklarını söyleyen Korgan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ercan Düzücü, “Biz sanat atölyemizi 1,5 yıl önce açtık. Özellikle atölyelerimiz yatılı olarak eğitim gören 120 kız öğrencimize de hizmet vermektedir. Yine atölyemizden diğer okullarımızda bulunan öğrencilerimizde faydalanabilir. Bizler bu çalışmalarımızı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün ’Eğitimde Başarılı Örnekler’ projesine ’Kültür ve Sanat Evi’ projesi adıyla bildirdik. Atölyemizde saz, keman, piyano, çini, kaligrafi, hat, ahşap yakma, resim kursları tamamen ücretsiz olarak verilmektedir. Öğrencilerimizin de çok hoşuna gitti. Yatılı öğrencilerin hem lise eğitimi almaları, hem de bir sanat alanında uzmanlaşıyor olmaları okul olarak bizleri de mutlu ediyor. Projemizi Türkiye’deki 186 başarılı proje arasında birinci seçerek ödüllendirdiler. İlk başlayan öğrencilerin ustalık belgesi almaları için 250 saatlik eğitimleri kaldı ve onlar da bu yılın sonunda belgelerini alacaklar. Yine buradan başarıyla belgelerini alan öğrencilerimiz halk eğitim merkezi müdürlüklerinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nda (ORMEK) ya da gençlik merkezlerinde kurs verebilecekler. Burada hedefimiz öğrencilerimize hem lise diploması, hem de yanında bir sanat alanında ustalık ve usta öğreticilik belgesi vermektir. Atölyemizin amacı öğrencilerin hem güzel vakit geçirmelerini sağlamak, hem de yetenekleri doğrultusunda müzik ve el sanatları eğitimi almalarına öncülük etmektir. Önümüzdeki günlerde bir amacımız daha var. Oda 750 saatlik eğitimi tamamlayan öğrencilere Fatsa Mesleki Çıraklık Eğitim Merkezi tarafından ustalık ve usta öğreticilik belgesi verdirmektir” dedi.