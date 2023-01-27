Ordu Valisi Tuncay Sonel, göreve başladığı günden bu yana il genelinde hayırseverlerle yaptığı girişim ve görüşmeler sonucunda 57 yeni okul yapılmasını sağladı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, göreve başladığı günden bu yana il genelinde hayırseverlerle yaptığı girişim ve görüşmeler sonucunda 57 yeni okul yapılmasını sağladı.

Bir yandan depreme karşı dayanıksız ve riskli okul binalarının yıkılması bir yandan tekli eğitime geçebilmek için gerekli olan okul binalarının devlet-vatandaş iş birliği ile Ordu’ya kazandırılması için yoğun çaba sarf eden Vali Tuncay Sonel, göreve başladığı 2020 yılı Haziran ayından bu yana 57 yeni okul yapılmasını sağladı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, “Göreve başladığımızda Ordu’da deprem riski olan 66 okulun tamamının yıkılması, yıkılan okulların yerine de yeni okulların yapılması gerekiyordu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Milli Eğitim Bakanlığımızın ve hayırseverlerimizin desteğiyle şu ana kadar 57 okul, 790 dersliğe ulaştık” dedi.