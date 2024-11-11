Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, ilçelere standartlara uygun çok amaçlı 24 adet spor sahası kazandırıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi hem şehircilik, hem de kent estetiği alanında çalışmaları hayata geçiriyor. Hayata geçirdiği projelerde çocukları ve gençleri unutmayan Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda ilçelere yeni spor alanları kazandırıyor. Büyükşehir Belediyesi yaptığı çalışmalarla çocukları ve gençleri spora teşvik ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in önemle üstünde durduğu çalışmalarla toplamda 24 adet basketbol ve voleybol sahası yapıldı. Bu çalışmaların yanı sıra okul bahçeleri sahaları düzenleme, Altınordu Karapınar Mahallesi futbol sahası düzenlemesi kapsamında 200 kişilik tribün imalatı ve Korgan Kur’an Kursu’na ise saha yapımı gerçekleştirildi. Çalışmaları tamamlanan ve kullanıma sunulan sahalar, ilçelerde yaşayan gençlerin yeni buluşma alanı oldu.

Hayata geçirilen sahalar standartlara uygun ebatlarda endüstriyel zemin beton üzerine granül boya ile zemin kaplaması şeklinde yapıldı. Saha etrafı ise 4 metre yüksekliğinde örgü teli ile çevrilerek güvenli bir alan oluşturuldu. Ekipler yaptığı çalışmalarda gerekli görülen yerlere taş duvar ve bordür parke uygulaması gerçekleştirirken sahalara da gece aktivite yapmak isteyenler için projektörlerle aydınlatma elemanları yerleştirildi.

Spor sahalarını dolduran gençler, sahaların yapılmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Boş zamanlarını spor sahalarında basketbol, voleybol ve futbol gibi sporlarla geçirdiklerini ve çok eğlendiklerini aktaran gençler, sahaların yapılmasında emeği geçen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibini teşekkürlerini ilettiler.