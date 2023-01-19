Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve başlaması ile birlikte alt yapıda seferberlik ilan eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), 19 ilçede 9 bin 803 metre yağmur suyu hattı çalışmasını hayata geçirdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve başlaması ile birlikte alt yapıda seferberlik ilan eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), 19 ilçede 9 bin 803 metre yağmur suyu hattı çalışmasını hayata geçirdi.

Şehirlerin temel ihtiyaçları arasında yer alan yağmur suyu hattı hizmetinin Ordu’da kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için çalışan OSKİ, 19 ilçe de hayata geçirdiği yağmur suyu hattı ile olumsuz sonuçlar verecek ani su baskınlarının önüne geçerek önemli bir çalışmayı tamamladı.

Yağmur suyu hattı çalışmalarının yanı sıra 19 ilçede yetersiz durumda bulunan hatları da yenileyen OSKİ, ihtiyaç bulunan bölgelerde ise yeni hat çalışmalarını hayata geçirerek alt yapıyı baştan sona yeniliyor.

Sorunlar çözülüyor

Başkan Güler’in göreve başlaması ile 19 ilçede seferber olan OSKİ, sağlam alt yapı ile birlikte vatandaşları rahata kavuşturuyor. Özellikle yağmur suyu hattında sıkıntı yaşayan ilçeler konforlu bir yapıya kavuştu.

Geride kalan 4 yıllık süre içinde OSKİ, 19 ilçede Altınordu 2 bin 760 metre, Fatsa 5 bin 473 metre, Gülyalı 80 metre, Perşembe 506 metre, Akkuş 18 metre ve Ünye ilçesine 960 metre yeni yağmur suyu hattı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Öte yandan OSKİ ekipleri diğer ilçelerde planlanan program dâhilinde yeni hat çalışmalarına devam ediyor.