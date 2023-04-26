1967 yılında kurulan, UEFA Kupasında ve Türkiye profesyonel liglerinde Ordu’yu ve Türkiye’yi başarıyla temsil eden, milli takımlara futbolcular kazandıran, ancak yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle amatör kümeye kadar düşen ve liglere katılamayan Orduspor, Vali Tuncay Sonel’in 2,5 yıl süren mücadelesi sonucu Ordu 2. Amatör Küme Ligi’ne katılarak, yeşil sahalardaki yerini almıştı.

4 yıl aradan sonra tekrar yeşil sahalara dönen 188 sicil nolu Orduspor takımı, kendilerine hayat veren Vali Tuncay Sonel’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Orduspor Kayyum Heyeti Başkanı Hamdi Işık, Genel Koordinatör Cihangir Güner, Teknik Sorumlu Emir Altun ve futbolculardan oluşan Orduspor takımı, mor-beyazlı kulübe sahip çıkmasından dolayı Vali Tuncay Sonel’e teşekkür ettiler.

Orduspor’un, Ordu’nun ve Türk futbolunun bir değeri olduğunu söyleyen Vali Tuncay Sonel, "Orduspor, yıllardır sahalarda değildi. Orduspor’u tekrar yeşil sahalara döndürebilmek için 2,5 yıl boyunca çok ciddi emekler verildi. Hem TFF nezdinde hem de FIFA nezdinde yoğun girişimlerimiz ve çabalarımız sonucu, transfer döneminin bitmesine saatler kala, amatör küme maçlarının başlamasına ise bir gün kala bütün izinler alındı. Böylece Orduspor markası ölmemiş oldu. Sizlerin deprem bölgesinden gelmeniz ise bize güç verdi. Sizleri kısa sürede sevdik. Bizim için çok kıymetlisiniz. Hem misafirimizsiniz hem de Orduspor’un yıllar sonra bir değerisiniz” dedi.

Orduspor’un şampiyon olacağından emin olduğunu belirten Vali Sonel, “Allah nasip ederse gelecek yıl birinci amatör, BAL ligi, 3. Lig derken Orduspor yaşayacak. Tüm futbolcu kardeşlerime, teknik ekibe, başkanımıza çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Her daim sizlerle beraberiz. Yolunuz, bahtınız açık olsun” diye konuştu.

Orduspor Genel Koordinatörü Cihangir Güner, kabulünden dolayı Vali Tuncay Sonel’e teşekkür ederek, ”Valim, öncelikle çok büyük bir yıkıntıdan çıktık. Bize kapınızı açtınız. Ordu’nun bütün güzelliklerini, bütün kalbinizle birlikte bize açtığınız için futbolcu arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Profesyonel lige çıkana kadar sizi mahcup etmeden yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyarette, takım kaptanlarından Batuhan Güldü de duygularını şöyle dile getirdi: “Sayın Valim, öncelikle sizlere teşekkür ederiz. Bizlere kucak açtığınız için, bizleri tekrar hayata döndürdüğünüz için. Orduspor gibi büyük bir camiada bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz ve gururluyuz.”

Kaleci Oğuzhan Aydın da Vali Tuncay Sonel’e, takıma sahip çıktığı için teşekkür ederek, “Bu takıma sahip çıktığınız için çok teşekkür ederiz. Hep birlikte olduğumuz ve arkadaşları buraya getirdiğiniz için. Ben Orduluyum ve arkadaşlarımla birlikte burada tam Ordulu gibi hissediyorum. Onlarda Ordulu gibiler. Gayet iyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Böyle olduğumuz sürece iyi yerlere gidebiliriz. Ben çok mutluyum. Sizlere tekrardan çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Orduspor takımı teknik sorumlusu Emir Altun da Vali Tuncay Sonel’e teşekkür ederek, “Ben öncelikle samimiyetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Her şeyi bir kenara bırakalım, ben sizin gibi değerli bir insanı tanıdığım için çok mutluyum. Bir felaketten çıkıp buraya gelişimiz, bize yeni bir hayat için umut ışığı oldu. Size takımım adına ve deprem bölgesindekiler adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Sonel, Adana Demirspor fanatiği

Adanalı ve koyu bir Adana Demirspor taraftarı olan Vali Tuncay Sonel daha önce makam odasına koyduğu Adana Demirspor’un mavi-lacivert formasının yanına, Efsane Orduspor’un mor-beyaz formasını da koydu.

Ziyarette, konuklarına formaların yer aldığı köşenin hikayesini de anlatan Vali Tuncay Sonel, “Mavi-Lacivert Adana Demirspor, benim çocukluk sevdam. Ordu’da 3 yıl önce göreve başladığımızda mavi-lacivert formayı, çalıştığımız ve ekmeğini yediğimiz Ordu’nun plaka numarası olan 52 numarası ile makam odama koymuştum. Biz, 19 ilçenin Valisiyiz. Bütün takımlar bizim ama her şehrin bir değeri vardır. Bu şehrin değeri de sahaya çıkamayan Orduspor’dur. İlk kuruluş armalı Orduspor formasını, bu sefer doğduğumuz memleketim olan Adana’nın plaka numarası olan 01 yazıp buraya yerine bırakacağız dedik. Şimdi hem mavi-lacivert hem de mor-beyaz ikisi de yerini buldu. Bizim içinde bunun manevi bir hazzı var. Birisi doğduğumuz memleket, diğeri doyduğumuz, görev yaptığımız memleket. O yüzden Ordu’nun değeri olan Orduspor buraya yakıştı” dedi.