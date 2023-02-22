TFF 3. Lig takımlarından Orduspor 1967 ile Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, gelirinin tamamının depremzedelere bağışlanacağı dostluk maçında karşı karşıya geldi. Maç, Samsunspor’un Orduspor 1967’i 4-3 mağlup etmesiyle sonlandı.

TFF 3. Lig takımlarından Orduspor 1967 ile Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, gelirinin tamamının depremzedelere bağışlanacağı dostluk maçında karşı karşıya geldi. Maç, Samsunspor’un Orduspor 1967’i 4-3 mağlup etmesiyle sonlandı.

Yeni Ordu Stadyumu’nda düzenlenen maçın başında, deprem bölgelerinde görev alan arama ve kurtarma ekiplerine sporcular tarafından çiçek takdim edilirken, birlikte poz veren 2 takım sporcuları, maç genelinde de dostça mücadele etti. Tribünler maç boyunca, depremden etkilenen illerin plaka kodlarına göre tezahürat yaptı.

Orduspor 1967 maça Ömürcan, İsmail, Yusuf, Mümin Talip, Erdinç, Uğur, Ufuk, Bilal, Metin, Harun, Abdülkadir 11’lisi ile sahaya çıkarken, konuk ekip Samsunspor ise Halil, Kadeem, Bedirhan, Yusuf, Elano, Ali, Yusuf Emre, Emre, Cihan, Polat, Antonıo 11’lisi ile mücadele etti.

Ev sahibi Orduspor 1967’nin gollerini 4. dakikada Harun, 26. dakikada Mümin Talip ve 85’inci dakikada Gökay atarken, Samsunspor’un gollerini ise 9. dakikada Cihan, 12. dakikada Ali, 48. dakikada Polat ve 86. dakikada Antonio kaydetti.

Karşılamada satılan normal ve sanal biletlerden elde edilen gelirler ise depremzede vatandaşlar için bağışlanacak.