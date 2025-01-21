Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi, 324 araç ve 615 personel ile sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yüksek rakımlı ilçelerde karla mücadelede çalışmalarını sürdürüyor. 324 araç ve iş makinesi 615 personelle sahada olan ekipler, yüksek rakımlı ilçelerde tuzlama çalışmaları ile ulaşımda olması muhtemel olumsuzlukların önüne geçiyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinesindeki ekipler, karla mücadele çalışmalarının yanı sıra yollardaki don ve buzlanma riskine karşı önlemler alıyor. Başlatılan çalışmalarda ekipler, yollarda tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kabadüz, Akkuş, Gürgentepe, Çaybaşı gibi ilçelerde çalışmalarına ağırlık veren ekipler, bir yandan ulaşımda bir aksaklık yaşanmaması için çalışırken, bir yandan da tedbirsiz yola çıkan araç sürücülerinin imdadına yetişiyor. Buzlanma nedeniyle kayan araçlara müdahale eden ekipler, olumsuz bir durum yaşanmasını engelliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların kar lastiği ve zinciri olmayan araçlarla trafiğe çıkmaması gerektiğine dikkat çekilerek, karla mücadele talepleri için belediyenin çağrı merkezine 7 gün 24 saat ulaşabileceklerini belirtildi.