Ordu’nun misafir odası niteliğini taşıyan ve şehrin önemli turizm cazibe mekânlarından biri olan Boztepe, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla yeni bir görünüm kazandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in araç trafiğine kapattığı ve yeni satış dükkanlarıyla bir düzen kazandırdığı, yamaç paraşüt pisti, otel, restoran ve halka açık alanlarıyla Boztepe, turizme can suyu olmaya devam ediyor. Yenilenen yüzüyle her gün binlerce kişiye ev sahipliği yapan Ordu’nun misafir odası Boztepe, vatandaşlardan tam not alıyor.

Çehresi değişti

Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan Boztepe’nin yenilenen yüzü için Başkan Güler’e teşekkür eden vatandaşlar duygularını, “Ordu ve Boztepe harika bir yer. Yapılan çalışmalarla harika bir görünüm kazanmış. İnsan buradan ayrılmak istemiyor” şeklinde ifade ettiler.

Neler yapıldı?

Yıllardır istenilen nitelikte olmayan Boztepe’nin yolu asfaltlandıktan sonra satış yapan esnafın düzensizliği ortadan kaldırılarak 27 adet satış büfesi konuldu. Halk açık alan trafiğe kapatılarak gürültü ve görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı. Halk açık alan begonit taşla kaplanarak yürüyüş yolu haline dönüştürüldü. Temizliği her gün intizamlı bir şekilde gerçekleştirilen alanda yeni turistik tesis ve restoranlar hizmete alındı. Yamaç paraşüt pisti yenilendi. Otopark, çevre aydınlatma, yağmur suyu ve alt yapı çalışmaları yenilenen Boztepe, modern ve model görünümüyle turizmde iddialı bir konuma geldi.