Ordu Büyükşehir Belediyesi ilçelere 135 adet çocuk oyun grubu kazandırdı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ilçelere 135 adet çocuk oyun grubu kazandırdı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, park çalışmalarına ağırlık veriyor. Bu çerçevede yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, ilçelere 135 adet yeni çocuk oyun grubu kurarak çocuklara yeni eğlenceli ve güzel zaman geçirecekleri alanlar oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yürüttüğü bu çalışmalar doğrultusunda şu ana kadar Altınordu’ya 18 adet, Aybastı’ya 13 adet, Akkuş’a 6 adet, Çatalpınar’a 4 adet, Ünye’ye 14 adet, Çamaş’a 6 adet, Fatsa’ya 11 adet, Gölköy’e 5 adet, Gülyalı’ya 3 adet, Gürgentepe’ye 5 adet, İkizce’ye 5 adet, Çaybaşı’na 3 adet, Kabadüz’e 3 adet, Kabataş’a 4 adet, Kumru’ya 6 adet, Korgan’a 10 adet, Mesudiye’ye 9 adet, Perşembe’ye 6 adet ve Ulubey’e 4 adet olmak üzere toplam 135 adet çocuk oyun grubu kurulumu gerçekleştirdi.

Yeni parklarla çocukların yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi, mevcut parklarında bakım onarımlarını periyodik olarak sürdürüyor.