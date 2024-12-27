Ordu’nun Ünye ilçesi Meçhul Asker Ortaokulu’nda Milli Eğitim Bakanlığı’nın Maarif Programı kapsamında “Kardeş Okul Kart Etkinliği” düzenlendi.

Anasınıfından 20 öğrencinin hazırladığı fındık ve çeşitli hediyelerden oluşan koli, öğretmenleri Tuğba Cinek öncülüğünde Antalya’ya gönderildi.

Ünye Meçhul Asker Ortaokulu Baykuşlar Anasınıfı öğrencileri hazırladıkları yılbaşı kartlarıyla kardeş okul Antalya’nın Kepez ilçesi Fatih Selek Ali Işıkhan Anaokulu’ndaki arkadaşlarıyla duygularını paylaştı. Fındık ve çeşitli hediyelerin de olduğu 20 öğrencinin hazırladığı koli, öğretmenleri Tuğba Cinek öncülüğünde Antalya’ya gönderildi.

“Hazırladığımız fındığımızı Antalya’daki kardeş okula gönderdik”

Kardeş okul olan Antalya’nın Kepez ilçesinde öğrencilere Ünye’nin meşhur fındığını gönderdiklerini ifade eden Meçhul Asker Ortaokulu Baykuşlar Anasınıfı Öğretmeni Tuğba Cinek, “Bizler her sene yeni yıla girerken böyle bir ’Kardeş Okul Kart Etkinliği’ düzenliyoruz. Bu projemiz çocuklarımız açısından da çok faydalı oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni uygulanan Maarif programa uygun olarak tüm Türkiye’deki okul öncesi öğretmenlerle iletişimde olmak amacıyla böyle bir etkinliğimizi gerçekleştirdik. Öncelikle sosyal medyadan bir okulla eşleşiyoruz ve eşleşen bu okullar birbirlerine yılbaşı kartları hazırlayarak ufak hediyeler gönderiyorlar. Biz de bu projeyle Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan bir okulla eşleştik. Daha sonra çocuklarımız kendi emekleriyle birer yılbaşı kartı hazırladılar. Yine velilerimiz bölgemizin ekonomideki en önemli yeri olan fındığı Antalya’ya göndermek için bizlere ulaştırdılar. Biz de çocuklarla beraber bunları poşetledik” dedi.

“Antalya’nın Ünye’mizi tanımasını istedik”

Ünye’nin tanıtılması için fındık gönderdiklerini ifade eden Cinek, ”Neden sadece fındık gönderiyoruz dersek çünkü bölgemizin geçim kaynağı hem fındık hem de bu ürünü Akdeniz Bölgesi’ndeki çocuklarımızın da görmesini sağlamak amacıyla bunu yapıyoruz. Hazırladığımız fındıklara ilçemizi tanıtmak için Ünye’mizin logosunu yapıştırdık. Yani gönderdiklerimizle Antalya’nın Ünye’mizi tanımasını istiyoruz. Hediyelerimiz Antalya’nın Kepez ilçesi Fatih Selek Ali Işıkhan Anaokulu’ndaki öğrenci ve Ayşe Arıtürk Keskinkılıç öğretmenimize gidecektir” diye konuştu.