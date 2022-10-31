Ordu Büyükşehir Belediyesi (OBB), çiftçilere destek olmaya devam ediyor. 3 buçuk yılda yaklaşık 2 buçuk milyon adet fideyi üreticiye dağıtan Ordu Büyükşehir Belediyesi, sebze fidelerini kendi seralarında üretiyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi (OBB), çiftçilere destek olmaya devam ediyor. 3 buçuk yılda yaklaşık 2 buçuk milyon adet fideyi üreticiye dağıtan Ordu Büyükşehir Belediyesi, sebze fidelerini kendi seralarında üretiyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in kırsal kesimdeki üreticilerin gelir kaynaklarını arttırmasını sağlamak, ürün çeşitliliğini desteklemek ve birim alandan daha fazla gelir edilmesi amacıyla başlattığı tarım hamlesi giderek büyüyor. Şimdiye kadar 52 adet sera kuran, 15 bin metrekare sera naylonunu üreticiye hibe eden, 3 buçuk yılda 2 milyon 225 bin fideyi üreticiye dağıtan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Turnasuyu Mahallesi’nde kurduğu seralarında her sezon 350 bin fide üretiyor.

2 milyonu aşkın fide üreticiye dağıtıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, her defasında 350 bin fidenin bu seralarda üretildiğini ve bu zamana kadar 2 milyondan fazla fidenin üreticiyle buluşturulduğunu söyledi. Başkan Güler, "Burası bizim aynı zamanda fide ürettiğimiz bir merkezimiz. Burada 2 milyondan fazla fideyi halkımıza ücretsiz olarak dağıttık. Amacımız bunu yaygınlaştırmak ve tanıtmak. Burada yazın fasulye, salatalık, domates, biber ve patlıcan fidelerini yetiştirip dağıttık. Şimdi de kışlık sebze fidelerini dağıtıyoruz. Şimdi de kıvırcık, marul, Akdeniz kıvırcıkları burada üretiliyor. Bunları da aynı zamanda halkımıza tanıtmak istiyoruz. Burada her defasında 350 bin fide üretiliyor ve bu zamana kadar 2 milyondan fazla fideyi halkımızla buluşturduk. Bunlara devam edeceğiz. Daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu çok önemli bir gelir kaynağı, aynı zamanda da çeşitlilik sağlıyor” dedi.

“Gıda krizine karşı büyük bir emniyet sibobu oluşturuyoruz”

Fındığa ek olarak üretilen bu yeni ürünlerle Ordu’nun bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğuna dikkat çeken Başkan Güler, “Biz hem tropikal, subtropikal meyvelerde de dahil olmak üzere yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu değişim ve dönüşüm içerisinde burada fındığa yeni arkadaşlar, geçim kaynakları, meyveler, sebzeler üretiliyor. Bu aynı zamanda muhtemel bir gıda krizine karşı büyük bir emniyet sibobu oluyor. Bu çalışmaları diğer ürünlerle birlikte yaygınlaştırıyoruz. Buna ekinezya, melisa gibi tıbbi aromatik bitkiler de dahil. Onları da ayrıca geliştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.