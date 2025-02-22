Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Altınordu ilçe merkezinde etkisini yoğun olarak hissettiren kar yağışı nedeniyle, iş makinelerinin giremediği, halkın yoğun olarak kullandığı caddelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

İl genelinde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Altınordu ilçe merkezinde araç ulaşımının yanı sıra yaya ulaşımının da sorunsuz sağlanması için Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’na bağlı 80 personelle temizlik çalışmaları sürdürülüyor.

Bu kapsamda ekipler, yaya güvenliği için Süleyman Felek, Sırrıpaşa, İsmetpaşa, Hükümet, Fatih, Fahrettin Önsal, İbni Sina ve Ahmet Cemal Mağden Caddelerinde kar temizliği yaptı.