Ordu Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, ilin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Açıklamada, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları) 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği, tamamen ve kısmen eğitim ve öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.