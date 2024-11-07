Ordu Büyükşehir Belediyesi, 5,5 yılda ilçelerde yaklaşık 270 kilometre kanalizasyon hattı tamamladı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde, ilçelerde alt ve üstyapı yatırımlarına ara vermeden devam eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) kanalıyla aradan geçen 5,5 yılda 19 ilçeye yaklaşık 270 kilometrelik kanalizasyon çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Akkuş ilçesinde 6, Altınordu’da 58, Aybastı’da 13, Çamaş’ta 2, Çatalpınar’da 9, Çaybaşı’nda 5, Fatsa’da 45, Gölköy’de 11, Gülyalı’da 6, Gürgentepe’de 6, İkizce’de 3, Kabadüz’de 5, Kabataş’ta 5, Korgan’da 11, Kumru’da 10, Mesudiye’de 66, Perşembe’de 64, Ulubey’de 124 ve Ünye’de 211 kilometre kanalizasyon hattını tamamlayarak vatandaşların kullanımına sundu.