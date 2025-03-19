Ordu Valiliği, ilin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilçenin tamamında, 5 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, ilin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğine dikkat çekilen açıklamada, eğitim ve öğretime tamamen ara verilen ilçelerin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.