Ordu Valiliği’nde düzenlenen toplantı ile emniyet ve jandarmanın 2024 yılı 10 aylık faaliyetleri açıklandı. 2024 yılının ilk 10 ayında meydana gelen 19 bin 945 asayiş olayında 24 bin 235 şüpheli şahsa işlem yapıldığı, 272 şahsın tutuklandığı açıklandı.

Valilik toplantı salonunda, Ekim Ayı İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Vali Muammer Erol başkanlığında düzenlenen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’nın, il genelinde 2024 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirdiği asayiş, narkotik ve siber suçlar, terör, kaçakçılıkla mücadele ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Vali Muammer Erol, toplantıda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da açıkladığı üzere Ordu’nun emniyet ve asayiş olayları noktasında iyi bir yerde olduğunu belirtti. Bundan sonraki süreçte çalışmaların artarak devam edeceğinin altını çizen Vali Erol, “Olduğumuz yer iyi ama daha iyi nasıl olur diye biz daha iyinin peşinde koşumda devam ediyor olacağız” dedi.

Suç oranları azaldı, aranması bulunan 2 bin 824 şahıs yakalandı

Vali Muammer Erol, toplantıda yaptığı açıklamada, 2023 yılının ilk 10 ayı ile 2024 yılının ilk 10 ayı kıyaslandığında, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda azalma olduğunu ifade ederek, “Kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde; ilimiz genelinde 2023 ilk 10 ayı ile 2024 yılı ilk 10 aylık dönemi kıyaslandığında olay sayılarında yüzde 7,4 azalma meydana gelmiş, 2024 yılının ilk 10 ayında yüzde 99,8 aydınlatma oranına ulaşılmıştır. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde ilimiz genelinde 2023 ilk 9 ayı ile 2024 yılı ilk 10 aylık dönemi kıyaslandığında olay sayılarında yüzde 41,2 azalma meydana gelmiş, ayrıca 2024 yılının ilk 10 ayında yüzde 96,1 aydınlatma oranına ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalarda hapis cezasına göre aranan bin 528 şahıs, ifade için aranan bin 296 şahıs olmak üzere toplamda 2 bin 824 aranan şahıs yakalandı” ifadelerine yer verdi.

“19 bin 945 asayiş olayında, 24 bin 235 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 272 şahıs tutuklandı”

2024 yılı ilk 10 ayında meydana gelen toplam 19 bin 945 asayiş olayında 24 bin 235 şüpheli şahsa işlem yapıldığını, 272 şahsın ise tutuklandığını belirten Vali Erol, “Meydana gelen asayiş olaylarında ve yapılan çalışmalarda 349 adet tabanca, 185 adet av tüfeği, 5 bin 585 adet tabanca fişeği, 184 adet kurusıkı tabanca ve 184 adet delici kesici alet ele geçirilmiş oldu. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2024 yılı ilk on ayında yapılan 492 operasyonda 901 şahıs yakalanmış, 43 şahıs tutuklanmış, 36 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir” diye konuştu.

Kaçakçılık ile mücadele çalışmaları

Vali Muammer Erol, polis ve jandarma ekipleri tarafından 2024 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen kaçakçılık olaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Yapılan operasyonlar sonucu bin 862 litre alkollü içki, 18 milyon 42 bin 60 dal makaron, 772 bin 910 dal içi doldurulmuş makaron, 6 ton 430 kilogram açık kıyılmış tütün, 317 adet kaçak puro, 598 paket kaçak sigara, 761 adet paketlenmiş tütün, 79 adet tabanca, 3 bin 736 adet fişek, 73 adet sahte belge, 2 bin 527 adet muhtelif kaçak emtia, 118 adet kaçak cep telefonu, 4 bin 429 adet cinsel içerikli ürün, 38 av tüfeği, 49 gaz-kurusıkı tabanca, 799 adet sahte para, 52 adet çek-senet, 366 adet elektronik sigara, 215 adet sikke-obje, 98 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirilmiştir.”

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak 2024 yılı ilk 10 ayında yapılan bin 238 operasyonda, bin 412 şahsın yakalandığını, 148 şahsın ise tutuklandığını vurgulayan Vali Erol, gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 573 gram kokain, 126 gram bonzai hammaddesi, 3 kilo 730 gram metamfetamin, 3 bin 352 adet extacy, 16 bin 161 adet sentetik ecza, 72 kilo 180 gram skunk, 9 gram eroin, 19 kilo 643 gram esrar, 373 kök kenevir bitkisi, 8 kilo 210 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildiğini aktardı.

10 ayda 971 bin 423 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 127 bin 920 sürücüye işlem yapıldı

Toplantıda, il genelinde polis ve jandarma ekiplerince yürütülen trafik çalışmalarından da bilgiler paylaşan Vali Muammer Erol, şu ifadelere yer verdi:

“Trafikte sıfır can kaybı hedefiyle, vatandaşlarımızın trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan trafik denetimlerinde 2024 yılı ilk 10 ayında toplam 971 bin 423 araç kontrol edilmiş, 127 bin 920 araç sürücüsüne muhtelif maddelerden işlem yapılmış, 4 bin 351 araç trafikten men edilmiş, 2 bin 329 araç sürücüsünün sürücü belgesine geri alınmıştır. 2024 yılı ilk on ayında, kaza yerinde 10 ölümlü trafik kazası meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlimiz genelinde alınan tüm tedbirlere rağmen 2 bin 131 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 3 bin 250 vatandaşımız yaralanmıştır.”

Vali Erol, suç ve suçlulara yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, ilçe kaymakamları ve ilgililer katıldı.